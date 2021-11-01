Формулы интеллектуального совершенства

– Михаил Васильевич, в эти дни в Нур-Султане в интерактивном формате проходит III Нобелевский фестиваль «Будущее уже сегодня». Тематический контент мероприя­тий полон новых понятий – «зеленая ­реальность», «век инноваций», «навыки новой эры» и прочих, которые, как миражи, увлекают воображение людей в большой океан времени. Каково это будущее? Настолько оно занимает умы людей сегодня?

– Попытка взглянуть в грядущее, чтобы предугадать события предстоящих лет, во все времена занимала умы людей с тех пор, как человек стал раздвигать границы своих познаний об окружающем мире. Это извечное стремление предвосхитить будущее получило яркое отражение в фольклоре всех народов мира, в литературных памятниках глубокой древности – «Илиаде» и «Одиссее» Гомера, шумеро-аккадском эпосе «О Гильгамеше».

На житейском уровне люди всегда нуждались и нуждаются в «вещих» предсказаниях о том, что их ожидает. Ведь не зря говорят в народе: «Знал бы, где упасть, соломки бы подостлал». Точно так же и современность нуждается в определении контуров будущего.

Как и прежде, мы задаемся воп­росами: что оно такое, будущее? Куда ведут нас векторы технологического развития и в каких пределах можно влиять на эти процессы? Нам следует также знать, насколько чреват рисками тот или иной сценарий развития.

– Как говорила гадалка: «В добрые времена да будете счастливы…»

– Да, но если не ходить к бабке, а полагаться в этом плане на муд­рую науку, то станет очевидным прямая взаимосвязь векторов глобального развития с трендами научно-техничес­кого прогресса, импульс которым придается инновациями в области производства новых материалов. Например, наукой установлено, что в свое время изобретение конной упряжи, седел, стремян, удила и уздечки существенно облегчило управление лошадьми.

В свою очередь это привело к выходу на историческую арену грозной силы былых времен – мобильного конного воинства, вооруженного дальнобойными луками. Перед сокрушительной массой всадников города оказались слишком уязвимыми. Отсюда возникла необходимость в эффективных инженерных решениях для городских укреплений, что стало основой развития крупных агломераций.

Между тем в ХХ веке новыми направлениями развития мировой индустрии стали отрасли автомобилестроения, моторостроения, приборостроения, электропромышленности, авиации и ракетной техники. Это потребовало разработки более легких, прочных и тугоплавких конструкционных материалов, чем сталь.

В 1920–1930-е годы резко возрос спрос на алюминий. С развитием химии, химической физики, изу­чающей процессы с использованием достижений квантовой механики и кристаллографии, стало возможным получение веществ, обладающих свойствами высокой прочности и стойкости.

В конце 30-х годов ХХ века в Европе и США были получены искусственные волокна, капрон, перлон, нейлон и синтетичес­кие смолы, которые позволили создавать качественно новые конструкционные материалы, широко применявшиеся в послевоенные годы в различных сферах мировой индустрии. Все эти достижения существенным образом преобразили социально-экономическую картину мира во второй половине минувшего столетия.

Сегодня с развитием цифровизации, нано-и биотехнологий мир выходит на новый уровень прогресса в области производства современных конструкционных материалов. При этом в эпоху концентрации глобальных климатических рисков мы должны уже не только предполагать, но и знать хотя бы в общих чертах о том, как отразятся тенденции современного прогресса на экологии планеты, природных и других ресурсах.

– Между тем вопрос о том, куда нас заведет в будущем тот или иной вектор прогресса и чем за это придется заплатить, пока остается открытым.

– По большому счету, да. Все прогнозы в этом плане являются условными. Но при этом ясно одно – то, что отныне глобальный прог­ресс должен развиваться путем соизмерения общих потребнос­тей человечества с реальными ресурсными и технологическими возможностями цивилизации.

Соизмерять – значит планировать свое будущее на основе выбора эффективных стратегий. Поэтому предопределять дальнейшие векторы социально-экономического, научно-технического и культурного развития стран, регионов и мира в целом – это не прихоть, а объективная необходимость жизни. И здесь нужно отдать должное Первому Президенту Казахстана Нурсултану

Назарбаеву за его активную позицию на меж­дународной арене по актуализации системных проблем мировой экономики и практики, придании мощного импульса международному дискурсу в интерактивном формате G-Global.

Сегодня мы видим, как Nobel fest расширяет границы инклюзивного образовательного пространства, вовлекая в сферу трансляции новых знаний о содержании будущего огромную аудиторию молодых онлайн-участников, ученых и практиков, экспертов и государственных деятелей. А содержание будущего чревато большими изменения, которые станут ощутимыми для всего мирового сообщества. Например, как было отмечено в выступлении казах­станских спикеров на пленарной сессии III Nobel fest, в Казахстане уже разрабатывается Атлас новых профессий, составленный с учетом факторов, которые в перспективе окажут существенное влияние на профессио­нальную специфику многих отраслей экономики.

Прогнозируется, что в условиях структурных производственных трансформаций в эпоху новых перемен, связанных в том числе с ужесточением экологических требований, около 130 профессий нефтегазовой промышленности, энергетики, машиностроения, строительства, телекоммуникационной и туристической отраслей, IT-сектора и горно-металлургического комплекса останутся невостребованными. Но поскольку свято место пусто не бывает, то этот вакуум заполнится массой новых профессий и компетенций.

Одна из ярких сторон глобального инклюзивного развития – тотальная технологизация услуг. Технологии больших данных поз­воляют решать многие сложные вопросы современного развития, в том числе касающие­ся проблематики стареющего мирового населения. Что с этим делать?

Сегодня каждый шестой человек в мире достиг возраста 65 лет. В этой связи, как отметили спикеры, новые технологии предоставления услуг должны помочь стареющей категории людей реализовать свои возможности в будущем. Таким образом, текущий прогресс несет в себе немало позитивных перемен. Но что касается искусственного интеллекта, то в этой сфере не все так просто и радужно, как кажется на первый взгляд. Об этом весьма откровенно высказался один из авторитетных мировых экспертов в данной области, бывший главный коммерческий директор Google X, автор бестселлера «Формула счас­тья» Мо Гавдат.

Он назвал три основных фактора, связанных с развитием искусственного интеллекта: во-первых, его появление в современной жизни – данность, которую нельзя ни изменить, ни остановить. Во-вторых, по мере развития он будет становиться все совершеннее и умнее любого человеческого интеллекта, поскольку у него есть способность к быстрому набору данных об окружающем мире и анализу. Причем данный процесс будет развиваться в геометрической прогрессии.

В-третьих, через 10 или 15 лет искусственный интеллект в значительной мере превзойдет в совершенстве человека. И, как верно подметил эксперт, это уже куда более серьезно, нежели текущая пандемия.

– То есть в этой области существует проблема контроля?

– Именно.

– Какое влияние, на Ваш взгляд, оказывают традиционные встречи с лидерами мировой науки и практики на сис­тему высшего образования и интеллектуальное развитие наших стран?

– Лекции выдающихся ученых современности из числа нобелевских лауреатов, дис­куссии с участием экспертов и практиков мирового уровня, как правило, являются незаурядными события­ми, знаковыми вехами в жизни не только учебных заведений, но и всех онлайн-участников. И вы верно ставите акценты – дело тут не только в важности подобных мероприятий для вузовских систем обучения, но и в том, что подобные встречи с учас­тием мировых светил науки – следствие общей тенденции усиления внимания к вопросам развития науки и образования в наших странах.

Сегодня перед нашими системами высшего образования стоят важные задачи, связанные с повышением уровня вузовской подготовки специалистов до мировых стандартов. И, как мне известно, в Казахстане уделяется этому большое внимание. Партнерство вузов с Nobel fest позволяет установить прямые связи с представителями передовой научной мысли, а также усилить позиции университета в международных рейтингах. То, как это работает, мы видим на примерах выступлений лауреатов Нобелевской премии в университетах, которые становятся глобальными площадками, объединяющими внушительную аудиторию слушателей, студентов, преподавателей, ученых и практиков не только Казахстана, но и других стран.

Безусловно, лекции в рамках Нобелевского фестиваля становятся долгожданным событием для преподавателей и ученых, студентов и аспирантов отечест­венных университетов. Встречи с лидерами мировой науки вдохновляют и стимулируют молодых ученых и инженеров на занятие научной деятельностью. Но главная суть этих мероприятий состоит в том, что подобным образом обеспечивается доступ к носителям качест­венных знаний в лице выдающихся ученых современности.

– Михаил Васильевич, сегодня в сфере образования и науки необходимо не только поспевать за новыми веяниями, но и быть на шаг впереди, генерировать тренды. Как Вы считаете, насколько выполнима такая задача в сфере образования Казахстана и как этому может способствовать Nobel fest?

– Сегодня во многих вузах наших стран создаются условия для активного развития научно-инновационной деятельности, учас­тия коллективов в реализации инновационных проектов в различных областях экономики. По всем приоритетным направлениям ведутся научные исследования с целью разработки оптимальных технологических решений. Их немало, как и достижений в области инноваций.

Чтобы решать проблемы и задачи XXI века, нужно менять сис­тему образования и развивать современную модель общества, основу которой должны составлять такие аксиомы, как коллективная мудрость и перманентное образование. Все задачи, стоящие перед нашими странами, выполнимы. И текущий контент Nobel fest максимально ориентирован на преодоление данных вызовов.

Сегодня мы живем во времена тотальной цифровизации, когда человек окружен данными через мобильные устройства, «умные» дома и города. Мы приобщаемся к жизни с наличием дронов, роботов, «Интернета вещей», имплантатов и прочих продуктов прогресса. В современном обществе даже меняется представление о том, что значит быть человеком. В мире все больше используют искусственный интеллект, дополненную и виртуальную реальности для усиления своих возможностей.

Виртуальная реальность помогает преодолевать практичес­ки все ограничения, существую­щие в объективной жизни. Но наше общество еще не перешло на экологически чистые и восполняемые ресурсы. Промышленные производства, транспорт и добывающий сектор продолжают загрязнять окружающую среду, а сельскохозяйственные методы – разрушать биосферу. Индустриализация приб­лижает человечество к «точке невозврата», после которой мы не сможем восстановить планету, не справимся с экономическими и экологическими последствиями.

Поэтому «зеленая» повестка потребует иначе думать и дейст­вовать миллиарды людей на планете, в том числе и население евразийских стран, которым придется определять и развивать новые компетенции для более здоровой, продуктивной и устойчивой жизни.