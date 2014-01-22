Формулы творчества Султана Иляева

Он родился в 1954 году в семье художника. Его отец Гани Иляев собирал и изучал казахские орнаменты, так что выбор профессии был закономерен. В 1977 Султан Иляев окончил художественно-графический факультет Шымкентского государственного педагогического института, работал преподавателем в художественном училище им. А. Кастеева. Участвовал в республиканских, всесоюзных и международных выставках, его произведения хранятся в музеях Алматы, Москвы, Ташкента, Сочи, в частных галереях разных стран. Сейчас Султан Иляев – главный художник Шымкента, председатель правления шымкентской организации Союза художников РК.

В творчестве С. Иляева большое место занимают монументальное искусство, дизайн и мозаи­ка, эти сферы его деятельности связаны с группой Monart. Нацио­нальное своеобразие отличает комплекс «Жибек жолы» в Сайраме, впечатляет масштабностью и выразительностью композиция «Алтын агаш». Султан Иляев автор памятников «Акпан-батыр» (Шымкент), «Кабанбай-батыр» (Туркестан), «Сабыр Рахимов» (Шымкент), «Кулагер» (Акмолинская область)…

В Астане, где художник выставляется впервые, представлены его живописные и графические произведения, созданные в 2011–2013 годах.

Художника отличают декоративная манера письма, чистые сочные цвета, иносказательность, устойчивая емкая система образов: лошадь, рыба, птица, символизирующие стихии, дом, шанырак, дерево, женщина, колыбель, домбра и кобыз… Из них складываются своеобразные формулы жизни, тесно связанные с древними представления­ми о мире и традициями. Их мы усваиваем в детстве, и они сопровождают нас всю жизнь. Поэтому можно говорить как о повторениях, так и о череде трансформаций, сопоставлений, интерпретаций, из которых и складываются константы нашего бытия.

В произведениях значим и орнаментальный план, а сам автор вспоминает слова отца, говорившего, что каждый казахский орнамент несет закодированную информацию. Зритель сразу включается в разгадку «кодов» Султана Иляева: что снилось ребенку («Детский сон»), как ощутить счастье («Оазис», «Дом под солнцем», «Аул», «Колыбель», «В тени дерева»), какая мелодия родится, когда к струнам кобыза и домбры притронется рука музыканта. Мелодичны и сами композиции Султана Иляева, не зря эпиграфом к каталогу стала строчка из песни Булата Окуджавы: «Каждый пишет, как он дышит». И естественность – это еще одна важная, но редкая сегодня черта, характеризующая работы художника.

Наталья КУРПЯКОВА

фото Игоря БУРГАНДИНОВА