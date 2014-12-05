Forte-грант – для одаренных Свежий выпуск 664 Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

По итогам двух туров, в ходе которых оценивались академические знания студентов, знание иностранного языка, мотивация, наличие лидерских качеств, достижения в научной и общественной деятельности, а также в спорте (кроме того, проводилось устное собеседование с представителями банка), руководство АО «Forte Bank» приняло решение о присуждении образовательных грантов на 2014/;15 учебный год двум студентам 4-го курса ­КазЭУ Жалғасу Тойбазару и Эрику Оганджаняну. Также банк гарантирует обладателям «Forte-грант» прохождение производственной и преддипломной практики в своих стенах.

На заседании ученого совета КазЭУ им. Т. Рыскулова ректор вуза профессор Серик Святов вручил студентам-обладателям «Forte-гранта» именные письма от руководства АО «Forte Bank». От имени коллектива университета поздравил их, пожелав дальнейших успехов и высоких достижений в учебе.

Напомним, КазЭУ им. Т. Рыс­кулова является лидером в Рейтинге-2014 образовательных прог­рамм бакалавриата МОН РК по направлению «Экономика и бизнес». Вуз занимает второе место в рейтинге вузов Казахстана по компетенциям выпускников по оценке компаний-работодателей, входит в тройку лучших гуманитарно-экономических вузов рейтинга НКАОКО, имеет национальную и международную аккредитации образовательных программ, награжден орденом им. А. Байтурсынова Ассоциации вузов РК.

Forte Bank, основанный в 2007 году, предоставляет услуги МСБ и корпоративным клиентам. В 2012 году после проведенного ребрендинга он изменил стратегию развития с фокусировкой на казахстанский бизнес. Банк имеет разветвленную сеть, насчитывающую 16 филиалов в крупных городах и областных центрах Казахстана.



