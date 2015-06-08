Forte Music Fest: воспитание вкуса

Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
Три дня длился музыкальный праздник, основная цель которого – привлечение внимания к лучшим образцам классики, воспитание музыкального вкуса у молодых, обмен профессиональным опытом, а также развитие духовной и культурной сферы страны.
Вход на фестиваль был свободным. Но не только поэтому все концертные дни в зале филармонии наблюдался аншлаг. Искушенная алматинская публика шла на громкие имена и искусно подобранную программу: прозвучали произведения, которые организаторы определили в ранг «выдающихся, но не заигранных». К слову, некоторые из них в Казахстане исполнялись впервые. В рамках проекта выступили музыканты высокого международного исполнительского класса, представляющие Казахстан, Армению, США и Хорватию.
Такому звездному составу музыкантов мог позавидовать любой европейский фестиваль с историей: Арман Мурзагалиев – скрипка, Казахстан; Вадим Ландо – кларнет, США; Арам Талалян – виолончель, дирижер, Армения; Джульетта Варданян – фортепиано, Армения; Дмитрий Новгородский – фортепиано, США; Владимир Косьяненко – альт, Хорватия; Максим Ландо – фортепиано, США; Весна Подруг – фортепиано, Хорватия; Пыппа Бориси – фортепиано, США; казахстанцы Павел Тарасевич – альт, Динара Базарбаева – скрипка, Таир Каратаев – виолончель.
Открыл фестиваль самый юный участник – американский пианист Максим Ландо, исполнивший фортепианный цикл Шумана «Карнавал». Виолончелист Арам Талалян и пианистка Джульетта Варданян порадовали зрителей Интродукцией, а также «Блестящим полонезом» Шопена. Долгожданным для публики был струнный секстет Дворжака для двух скрипок (Арман Мурзагалиев, Динара Базарбаева), двух альтов (Владимир Косьяненко, Павел Тарасевич) и двух виолончелей (Арам Талалян, Таир Каратаев).
Эмоциональной и трогательной частью концерта стало исполнение «Пяти багателлей» Дворжака. Артистический директор фестиваля Арман Мурзагалиев посвятил это произведение памяти своего друга – безвременно ушедшего из жизни Батырхана Шукенова. Вместе с Арманом на сцену вышли скрипачка Динара Базарбаева, виолончелист Таир Каратаев и Весна Подруг, которая сыграла на фисгармонии.
На фестивале были исполнены произведения таких мэтров классической музыки, как Шуман, Шопен, Брух, Арутюнян, Моцарт, Вебер, Стамиц и Дворжак.

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]