Форум казахстанских товаропроизводителей "Ұлы дала елі" прошел в Астане

В Астане состоялся Форум казахстанских товаропроизводителей "Ұлы дала елі", на котором обсуждались самые актуальные вопросы в области предпринимательства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отмечается, основной же целью данного мероприятия является создание единого казахстанского бренда "Ұлы дала елі" и улучшение взаимодействия между производителями казахстанского товара и их потребителями.
Первый заместитель Премьер-Министра РК Бакытжан Сагинтаев в своем выступлении напомнил о создании отечественными предпринимателями новых рабочих мест и о необходимости более тесного сотрудничества между поставщиками и заказчиками.
"Нам необходимо дополнительно создать 660 тысяч новых рабочих мест и повысить производительность труда. Это потребует немалых усилий, как со стороны Правительства, так и со стороны бизнеса. Глава государства поручил разработать и создать единый казахстанский бренд "Ұлы дала елі", чтобы быть конкурентоспособными на мировых рынках. Перед нами стоят высокие задачи, которые мы все совместными усилиями должны реализовать", – сказал первый вице-премьер.
Также Бакытжан Сагинтаев обратил внимание отечественных товаропроизводителей на то, что государством для поддержки бизнеса уделялось и будет уделяться самое пристальное внимание.
"Как всем известно, со стороны Правительства и Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" осуществляется большая работа в этом направлении. К примеру, согласно программе "Дорожная карта-2020" государством было просубсидировано порядка 6 тысяч проектов на общую сумму свыше 104 миллиардов тенге. Также были выданы гарантии порядка 1 500 проектам, согласно которым представители бизнеса получили гарантии на 26 миллиардов тенге. Необходимо отметить, что по "Дорожной карте-2020" начинающие предприниматели получили гранты на сумму 2,2 миллиарда тенге. Помимо "дорожной карты", также эффективно работают другие программы – "Агробизнес-2020", огромная работа проводится по линии "Нұрлы жол", – сказал в своем выступлении Сагинтаев.
Примечательно, что сами бизнесмены не уставали повторять о поддержке со стороны государства, благодаря которой у них появилась прекрасная возможность повысить производство и выйти со своим товаром на рынки ближнего и дальнего зарубежья.
"Конечно, помощь, оказываемая малому и среднему бизнесу государственными органами управления, ощутима, без нее трудно было бы самостоятельно решить насущные проблемы", – говорит интернет-порталу Kazpravda.kz заместитель директора компании, занимающейся производством электрических приборов, Асет Манарбеков.
В свою очередь руководитель проекта "Халық маркасы" Римма Тажибаева подчеркнула, что казахстанские товаропроизводители добросовестно выполняют свои функции и вполне конкурентоспособны далеко за пределами Казахстана.
"На форуме представлены более двухсот компаний-производителей, которые выпускают различную продукцию – от чулков до продуктов питания. На переговорах с представителями Российской Федерации наши соседи отметили, что казахстанские товаропроизводители – самые лучшие по пищевому производству", – сказала Тажибаева.
Также руководитель проекта "Халық маркасы" отметила, что лучшие товаропроизводители Казахстана были представлены на всемирной выставке "ЭКСПО" в Милане, которые внесли огромный вклад в движение "Накормить планету".
"В следующем году проект "Халық маркасы" будет посвящен Олимпиаде в Рио, планируем в Бразилию отправить около 100 представителей лучших товаропроизводителей питания и провести там выставку, на которой представим наши экологические продукты и традиционные национальные блюда", – сообщила Римма Тажибаева.