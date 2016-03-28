​Форум на Кубе

Форум собрал руководителей высших надзорных органов, а также представителей международных, неправительственных, общественных организаций и научных кругов более 20 стран мира. Как сообщила пресс-служба ГП РК, были обсуждены важнейшие вопросы международного сотрудничества по противодействию преступлениям, связанным с торговлей людьми, коррупцией и отмыванием денег, мошенничеством и уклонением от уплаты налогов, а также возвращения доходов и активов, добытых преступным путем. Руководители надзорных органов выразили намерение укреплять практическое сотрудничество и проводить скоординированную политику в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

На полях конференции состоялись переговоры И. Меркеля с генеральными прокурорами Венесуэлы и Эквадора, а также с заместителями генеральных прокуроров Китая и России. На встрече с Генеральным прокурором Кубы собеседники обменялись мнениями по наиболее важным направлениям сотрудничества в рамках борьбы с международной организованной преступностью, наркобизнесом, экстремизмом и терроризмом. Кроме того, поднимались вопросы расширения и укрепления договорно-правовой базы, межведомственного сотрудничества и обмена оперативной информацией.