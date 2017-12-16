Статьи Форум патриотов 16 декабря 2017 г. 10:51 Владимир Осипов Главная цель форума – объединение патриотических сил вокруг идей Главы государства, обозначенных в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».Президент, в частности, подчеркнул, что одно из главных условий модернизации – сохранение собственного национального культурно-генетического кода, фундамент которого составляет патриотизм, рассматривающийся как часть национальной стратегии государства. При этом одна из его основ выражается в любви к своей малой родине, родной земле – Туған жер. Форум собрал патриотов страны, каждый из которых беззаветно служит на благо Родины: врачей, военных, сотрудников противопожарной службы, учителей, спортсменов, деятелей культуры, молодежных лидеров, представителей бизнеса, соотечественников из-за рубежа. Главным событием форума стала церемония вручения почетного знака «Патриот года». В номинациях «Туған жерім – ғұмырым», «Туған тілім – тұғырым», «Туған елім – қыдырым» отмечены 30 казахстанцев, проявивших особую доблесть, активную гражданскую позицию, а также те, кто своим ежедневным трудом и конкретными делами проявляет искренний патриотизм и любовь к Родине. Перечислим лишь некоторых. В номинации «Туған жерім – ғұмырым» награждены командир легендарного экипажа «Фоккер-100» Дмитрий Родин, спортсмен Алматинской областной школы высшего мастерства Демеу Жадраев, сотрудник департамента внутренних дел Ринат Акбалин (Атырауская обл.), журналист информационного агентства Pavlodarnews.kz Абзал Кабдраши и другие. В номинации «Туған тілім – тұғырым» – ректор ТарМПУ Дария Кожамжарова, наша соотечественница из Италии Айгерим Болаткызы, ведущая программы «100 новых лиц» на телеканале «Атамекен» Махаббат Исен, директор школы № 29 Усть-Каменогорска Борис Воробьев, директор кинотеатра «Қазақстан» Сауле Мусабаева...В номинации «Туған елім – қыдырым» заслуженную награду получили чемпион мира 2017 года по версиям WBA Жанат Жакиянов, лидер республиканского движения «Болашак» Даурен Бабамуратов, заместитель руководителя МНЭ по Карагандинской области Руслан Кенжебеков, руководитель управления молодежной политики Астаны Асхат Оралов...Номинанты войдут в золотой список патриотов страны и впишут свои имена в историю побед и достижений народа Казахстана.