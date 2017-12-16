​Форум патриотов

Главная цель форума – объединение патриотических сил вокруг идей Главы государства, обозначенных в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Президент, в частности, подчерк­нул, что одно из главных условий модернизации – сохранение собственного национального культурно-генетического кода, фундамент которого составляет патриотизм, рассматривающийся как часть национальной стратегии государства. При этом одна из его основ выражается в любви к своей малой родине, родной земле – Туған жер.

Форум собрал патриотов страны, каждый из которых беззаветно служит на благо Родины: врачей, военных, сотрудников противопожарной службы, учителей, спортсменов, деятелей культуры, молодежных лидеров, представителей бизнеса, соотечественников из-за рубежа.

Главным событием форума стала церемония вручения почетного знака «Патриот года». В номинациях «Туған жерім – ғұмырым», «Туған тілім – тұғырым», «Туған елім – қыдырым» отмечены 30 казахстанцев, проявивших особую доблесть, активную граж­данскую позицию, а также те, кто своим ежедневным трудом и конкретными делами проявляет искренний патриотизм и любовь к Родине.

Перечислим лишь некоторых. В номинации «Туған жерім – ғұмырым» награждены ­командир легендарного экипажа «Фоккер-100» Дмитрий Родин, спорт­смен Алматинской областной школы высшего мастерства Демеу Жадраев, сотрудник департамента внутренних дел Ринат Акбалин (Атырауская обл.), журналист информационного агентства Pavlodarnews.kz Абзал Кабдраши и другие. В номинации «Туған тілім – тұғырым» – ректор ТарМПУ Дария Кожамжарова, наша соотечественница из Италии Айгерим Болаткызы, ведущая программы «100 новых лиц» на телеканале «Атамекен» Махаббат Исен, директор школы № 29 Усть-Каменогорска Борис Воробьев, директор кинотеатра «Қазақстан» Сауле Мусабаева...

В номинации «Туған елім – қыдырым» заслуженную наг­раду получили чемпион мира 2017 года по версиям WBA Жанат Жакиянов, лидер республиканского движения «Болашак» Дау­рен Бабамуратов, заместитель руководителя МНЭ по Карагандинской области Руслан Кенжебеков, руководитель управления молодежной политики Астаны Асхат Оралов...

Номинанты войдут в золотой список патриотов страны и впишут свои имена в историю побед и достижений народа Казахстана.