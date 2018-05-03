Форум принесет идеи, которые помогут развитию Казахстана – генеральный продюсер АЭФ-2018

Фото kazpravda.kz
Генеральный продюсер предстоящего Астанинского экономического форума Булат Столяров считает, что форум принесет множество идей, которые помогут развитию Казахстана. Свое мнение он высказал на презентации ребрендинга форума в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Если мы проведем хороший форум, то действия Правительства Казахстана по его итогам видятся амбициозными. Этот форум будет успешным, если он действительно даст заметное количество идей и проектов высокого качества, которые помогут развитию Казахстана. В том числе в реализации тех реформ, которые существуют в стране. Главное – станет ли этот форум катализатором новых трансформаций", – сказал Столяров.
Он отметил, что в рамках мероприятия планируется подписание ряда документов.
"У нас будет очень много меморандумов и сделок высокого межгосударственного статуса. Казахстан, который до 2050 года планирует войти в 30-ку наиболее развитых стран мира, должен будет пройти этот путь на сложнейшем ландшафте глобальных изменений, а этот ландшафт надо видеть всей экспертной элите и бизнесу. Мы должны находиться в плотном интеллектуальном и информационном взаимодействии с лучшими умами мира. Из этого возьмутся реформы другого качества, а также сделки, проекты и другого масштаба экономические кластеры", – сказал Столяров.
Напомним, Астанинский экономический форум пройдет с 17 по 19 мая.