Форум принесет идеи, которые помогут развитию Казахстана – генеральный продюсер АЭФ-2018

Экономика
Жанат Тукпиев
Фото kazpravda.kz
Генеральный продюсер предстоящего Астанинского экономического форума Булат Столяров считает, что форум принесет множество идей, которые помогут развитию Казахстана. Свое мнение он высказал на презентации ребрендинга форума в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"Если мы проведем хороший форум, то действия Правительства Казахстана по его итогам видятся амбициозными. Этот форум будет успешным, если он действительно даст заметное количество идей и проектов высокого качества, которые помогут развитию Казахстана. В том числе в реализации тех реформ, которые существуют в стране. Главное – станет ли этот форум катализатором новых трансформаций", – сказал Столяров.

Он отметил, что в рамках мероприятия планируется подписание ряда документов.

"У нас будет очень много меморандумов и сделок высокого межгосударственного статуса. Казахстан, который до 2050 года планирует войти в 30-ку наиболее развитых стран мира, должен будет пройти этот путь на сложнейшем ландшафте глобальных изменений, а этот ландшафт надо видеть всей экспертной элите и бизнесу. Мы должны находиться в плотном интеллектуальном и информационном взаимодействии с лучшими умами мира. Из этого возьмутся реформы другого качества, а также сделки, проекты и другого масштаба экономические кластеры", – сказал Столяров.

Напомним, Астанинский экономический форум пройдет с 17 по 19 мая.

Популярное

Все
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Сборная Испании второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу
Модернизация ЖКХ, развитие транзита и поддержка села: как исполняются поручения Президента
Президент Венгрии подписал собственную отставку
С тремя медалями завершили казахстанские «классики» турнир в Будапеште
Онлайн-казино «Nomad Poker» с оборотом в 7,5 млрд тенге ликвидировали в СКО
В селе Смирново в СКО открыли пожарную часть после реновации
Более пяти тысяч человек погибли из-за землетрясений в Венесуэле
Исполнение поручений Президента: новые заводы, логистические хабы и соцобъекты открылись в регионах РК
Платежи по единому QR-коду стали доступны всем казахстанцам
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Хирурга подозревают в получении денег за лечение по ОСМС в Атырау
Укрепляя службу гражданской защиты
Запущен комбинат – появится и кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Исторический триумф Казахстана: пять золотых медалей на самой престижной олимпиаде по физике
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Инновационные подходы к преподаванию истории Золотой Орды внедрят в Казахстане
Токаев прибыл в Доху выразить соболезнования эмиру Катара
Адмбарьер в законодательстве устранили прокуроры Карагандинской области
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
МВД: Более 120 кг синтетических наркотиков изъяли за первую декаду июля
«Ордабасы» потерпел первое поражение в сезоне
Турнир FIDE – в Алматы
27 человек погибли при пожаре в пабе в Бангкоке
У нас 13 финалов!
Родники возвращаются к жизни
Должников пора призвать к ответу
Когда спадет жара в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Открылась золотоизвлекательная фабрика
В Бурабае усиливают контроль за порядком

Читайте также

Исполнение поручений Президента: новые заводы, логистически…
Модернизация ЖКХ, развитие транзита и поддержка села: как и…
Экономист Ануар Нуртазин: Важно превратить региональное лид…
Более половины экономики Центральной Азии формируется в Каз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]