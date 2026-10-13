Форум ректоров прошел в Астане с участием высоких гостей из Бельгии

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Президент Касым-Жомарт Токаев, Король Филипп и Королева Матильда приняли участие в Форуме ректоров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Форум, прошедший в формате интерактивной дискуссии, был посвящен теме «Влияние искусственного интеллекта на образование и научные исследования».

Участники дискуссии подробно обсудили, как технологии искусственного интеллекта меняют высшее образование и современную науку. В частности, рассмотрена роль Казахстана в качестве регионального хаба между Европой и Азией, а также стратегической площадки для сотрудничества в сфере образования, исследований и инноваций.

Особое внимание было уделено использованию искусственного интеллекта и машинного обучения в академической и образовательной среде, включая влияние новых технологий на процессы преподавания и обучения.

В рамках Форума были обсуждены вопросы расширения партнерских связей между вузами Казахстана и Бельгии, запуска совместных образовательных и исследовательских инициатив, развития академической мобильности и обмена опытом в области цифровой трансформации высшего образования.

По итогам мероприятия был подписан ряд соглашений и меморандумов между университетами двух стран.