Форум сподвижников Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Обращаясь к участникам торжества, аким области Нурмухамбет Абдибеков подчеркнул: досрочные выборы Президента страны стали важнейшим политическим событием года. Его главным итогом явилась убедительная победа Лидера нации.

– С именем Нурсултана ­Назарбаева мы связываем все достижения в Казахстане за годы независимости. Впечатляющий подъем экономики, масштабное развитие социальной сферы, рост благосостояния народа – все это предопределило победу Главы государства на выборах, – сказал аким области.

Жители области, где начиналась трудовая и политическая биография Первого Президента страны, проявили политическую зрелость и еще раз показали, что полностью доверяют Главе государства и всецело поддерживают избранный им курс реформ, главная цель которых – процветающий Казахстан, благосостояние всего народа. Об этом говорили ветеран труда, соратница Президента страны по работе в Темиртау Нина Вахитова и председатель областной избирательной комиссии, ректор КЭУ Казпотребсоюза Еркара Аймагамбетов. В поддержку реформ Главы государства выступили руководитель Центра еврейской культуры Вилен Молотов-Лучанский, призер Олимпийских игр 2004 года Дмитрий Карпов, исполнительный секретарь МК «Жас Отан» партии «Нур Отан» Нуржан Жетписбаев и другие.



