Форум в Караганде объединил 15 тысяч молодых людей

Закон и Порядок
Категория логотип
Нурали Мансуров

Молодежный форум «Жас­тар – Заң мен тәртіптің тірегі», приуроченный к началу учебного года, собрал свыше 15 тыс. студентов. В его работе приняли участие аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, прокурор области Мурат Тлеубердиев, председатель Комитета по координации профилактической деятельности МВД Арман Саданов, начальник департамента кадровой работы Генеральной прокуратуры Аида Ануар, начальник департамента экономических расследований Дархан Куракбаев, а также представители молодежных организаций и общественные деятели.

фото Жангельді Әбдіғалымова

Мероприятие проведено в рамках продвижения концепции «Закон и Порядок» и направлено на повышение правовой культуры молодежи, профилактику правонарушений и формирование ответственного отношения к принимаемым решениям.

Аким области Ермаганбет Булекпаев настоятельно рекомендовал студентам изучать Конституцию.

– Сегодня на формирование взглядов и поведение молодежи все больше влияет цифровая среда, прежде всего – социальные сети. Особенно восприимчивы к этому подростки: стремление быстро заработать порой приводит их к серьезным ошибкам и даже преступлениям. Поэтому, как отмечает Глава государства, наша задача – говорить с молодым поколением об ответственности, порядочности и уважении к закону на понятном ему языке и в современных форматах, – сказал он. – Впервые в истории Казахстана Основной закон изначально был подготовлен на государственном языке. И что особенно важно – его текст стал понятнее и доступнее для граждан. Важно, чтобы Конституция была не просто документом, о котором мы знаем, а текстом, который мы действительно читали и понимаем. Человек осознанно соблюдает закон тогда, когда понимает не только его требования, но и то, какие права, свободы и общественные отношения этот закон защищает.

Участникам представили реаль­ные истории молодых людей, оказавшихся вовлеченными в распространение наркотиков, интернет-мошенничество, финансовые пирамиды и дропперство. На конкретных примерах правоохранители рассказали о том, как необдуманный поступок или желание быстро заработать могут привести к серьезным правовым последствиям.

Прокурор области Мурат Тлеубердиев в свою очередь отметил, что развитие цифровых технологий создает не только новые возможнос­ти, но и новые вызовы, требующие современных подходов к профилактике преступности.

В рамках форума на юрфаке Карагандинского национального исследовательского университета им. академика Е. А. Букетова по инициативе надзорного органа открыта Аудитория будущего прокурора. Она оснащена тематическими стендами и научной литературой о деятельности органов прокуратуры. Здесь будут проходить занятия по дисциплине «Прокурорский надзор» с участием практических работников прокуратуры.

#Караганда #закон и порядок #молодежный форум

Популярное

Все
Чтоб не лили воду налево
Неотъемлемая часть национального характера
Утвержден План основных мероприятий
Комплексная перезагрузка инвестиционной политики
Вопросы взаимодействия Курултая и Халық Кеңесі обсудили в Астане
От икринки до филе
Любые трудности преодолимы
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Время белых полей
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Выросла морковь среди хлебов
Токаев провел ряд встреч с мировыми лидерами на саммите БРИКС
Двух сотрудниц туристической полиции уволили после видео с блогером в Астане
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Свадебный кортеж в стиле 90-х: той закончился штрафами для водителей
ВИА снова в тренде
Арбат встречает книголюбов
Связь на трассах Казахстана улучшат без привлечения бюджетных средств
Работать непросто, но мы справимся
Крепкая опора на всю жизнь
Астана присоединилась к общенациональному челленджу Otbasym-2026
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
Принц Гарри и Элтон Джон выплатят газете Daily Mail $13 млн
Дорога больших возможностей

Читайте также

Подозреваемого в ложном минировании ТРЦ Астаны задержали в …
Стрельба во дворе жилого дома в Астане: полиция сделала зая…
Организатору структурного подразделения финпирамиды CVK вын…
Аварий в регионе стало на 35% меньше

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]