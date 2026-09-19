Форум в Караганде объединил 15 тысяч молодых людей
Нурали Мансуров
Молодежный форум «Жастар – Заң мен тәртіптің тірегі», приуроченный к началу учебного года, собрал свыше 15 тыс. студентов. В его работе приняли участие аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, прокурор области Мурат Тлеубердиев, председатель Комитета по координации профилактической деятельности МВД Арман Саданов, начальник департамента кадровой работы Генеральной прокуратуры Аида Ануар, начальник департамента экономических расследований Дархан Куракбаев, а также представители молодежных организаций и общественные деятели.