Форум в Караганде объединил 15 тысяч молодых людей

Мероприятие проведено в рамках продвижения концепции «Закон и Порядок» и направлено на повышение правовой культуры молодежи, профилактику правонарушений и формирование ответственного отношения к принимаемым решениям.

Аким области Ермаганбет Булекпаев настоятельно рекомендовал студентам изучать Конституцию.

– Сегодня на формирование взглядов и поведение молодежи все больше влияет цифровая среда, прежде всего – социальные сети. Особенно восприимчивы к этому подростки: стремление быстро заработать порой приводит их к серьезным ошибкам и даже преступлениям. Поэтому, как отмечает Глава государства, наша задача – говорить с молодым поколением об ответственности, порядочности и уважении к закону на понятном ему языке и в современных форматах, – сказал он. – Впервые в истории Казахстана Основной закон изначально был подготовлен на государственном языке. И что особенно важно – его текст стал понятнее и доступнее для граждан. Важно, чтобы Конституция была не просто документом, о котором мы знаем, а текстом, который мы действительно читали и понимаем. Человек осознанно соблюдает закон тогда, когда понимает не только его требования, но и то, какие права, свободы и общественные отношения этот закон защищает.

Участникам представили реаль­ные истории молодых людей, оказавшихся вовлеченными в распространение наркотиков, интернет-мошенничество, финансовые пирамиды и дропперство. На конкретных примерах правоохранители рассказали о том, как необдуманный поступок или желание быстро заработать могут привести к серьезным правовым последствиям.

Прокурор области Мурат Тлеубердиев в свою очередь отметил, что развитие цифровых технологий создает не только новые возможнос­ти, но и новые вызовы, требующие современных подходов к профилактике преступности.

В рамках форума на юрфаке Карагандинского национального исследовательского университета им. академика Е. А. Букетова по инициативе надзорного органа открыта Аудитория будущего прокурора. Она оснащена тематическими стендами и научной литературой о деятельности органов прокуратуры. Здесь будут проходить занятия по дисциплине «Прокурорский надзор» с участием практических работников прокуратуры.