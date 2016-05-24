​Форум Великой степи

Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова, выступая на открытии мероприятия, зачитала поздравление Президента Нурсултана Назарбаева участникам и гостям форума. Глава государства в своем обращении отметил, что созданная по его инициативе Международная тюркская академия впервые проводит мероприятие в таком формате, и выразил уверенность в том, что данный форум придаст большой импульс межконтинентальной научной интеграции, окажет благоприятное влияние на развитие взаимопонимания и взаимодействия.

Глава Высшего совета по вопросам культуры, языка и истории им. Ататюрка Дерия Орс выразил уверенность, что диалог ученых-тюркологов в рамках форума в Астане поможет обозначить новые направления и подходы в изучении истории тюркских народов и тюркской цивилизации в целом. Президент Национальной академии наук РК Мурат Журинов отметил, что данный форум позволит ученым-тюркологам из разных стран поработать над формированием общего видения истории тюркских народов.

Президент Академии наук Турции Ахмет Джеват Аджар в свою очередь подчеркнул, что в ходе мировой истории тюркские государства взаимодействовали не только между собой, культурный обмен происходил и с соседними странами. По его мнению, представители научной интеллигенции должны продолжать и развивать эти традиции сотрудничества, искать точки соприкосновения, с тем чтобы обеспечить мирное взаимодействие и взаимопонимание между всеми государствами мира. В связи с этим глава турецкой академии наук отметил большую роль Президента РК и Казахстана в целом в деле продвижения и укрепления межцивилизационного диалога.

В рамках форума состоялась церемония награждения видных ученых специальной золотой медалью Международной тюркской академии за труд и вклад в тюркологию, укрепление сотрудничества, углубление культурных связей между народами. Награды получили известный поэт, общественный деятель Олжас Сулейменов, видный ученый-тюрколог Дмитрий Насилов, академик Академии наук Узбекистана Ахмадали Аскаров, профессор, общественный деятель Адиль Ахметов. Кроме того, недавно отпраздновавшему свой 80-летний юбилей О. Сулейменову была вручен почетный диплом Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

– Большое дело сделал Нурсултан Назарбаев, предложивший в свое время создать Международную тюркскую академию. Сейчас, когда весь мир озабочен состоянием тюрко-славянских отношений, ученые должны сказать свое слово, – отметил О. Сулейменов.

Он также напомнил, что сам тюркологией и тюркославистикой занимается уже более полувека, и рассказал, что в нынешнем году планирует опубликовать еще одну книгу, посвященную данной теме.

Форум, организованный Международной тюркской академией, Библиотекой Первого Президента РК – Лидера нации и Высшим советом по вопросам культуры, языка и истории им. Ататюрка, приурочен к 25-летию независимости тюркоязычных стран и ко Дню тюркской письменности. Для участия в нем собрались более 150 ученых со всего мира – не только из тюркоязычных государств, но также из Великобритании, Германии, Китая, России, США, Южной Кореи и Японии. В числе гостей форума – руководители академий наук братских стран, представители государственных органов, международных организаций, дипломатического корпуса, общественные деятели, видные ученые-исследователи.

Обсудить актуальные вопросы развития тюркологии ученые смогли на четырех панельных сессиях форума. Организаторы предложили участникам сосредоточиться на таких темах, как «Научное сотрудничество и интеграция на евразийском пространстве: поиск современных подходов», «Цивилизация Великой степи: общее и особенное», «Тюркология на новом этапе: методологические подходы, современные технологии и междисциплинарные аспекты» и «Тюркское наследие в контексте современной этнокультурной интеграции».

Также в рамках форума была представлена выставка книг, изданных Международной тюркской академией за последние годы.