Свежий выпуск
​Форум Великой степи
Лилия СЫЗДЫКОВА

Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова, выступая на открытии мероприятия, зачитала поздравление Президента Нурсултана Назарбаева участникам и гостям форума. Глава государства в своем обращении отметил, что созданная по его инициативе Международная тюркская академия впервые проводит мероприятие в таком формате, и выразил уверенность в том, что данный форум придаст большой импульс межконтинентальной научной интеграции, окажет благоприятное влияние на развитие взаимопонимания и взаимодействия.

Глава Высшего совета по вопросам культуры, языка и истории им. Ататюрка Дерия Орс выразил уверенность, что диалог ученых-тюркологов в рамках форума в Астане поможет обозначить новые направления и подходы в изучении истории тюркских народов и тюркской цивилизации в целом. Президент Национальной академии наук РК Мурат Журинов отметил, что данный форум позволит ученым-тюркологам из разных стран поработать над формированием общего видения истории тюркских народов.

Президент Академии наук Турции Ахмет Джеват Аджар в свою очередь подчеркнул, что в ходе мировой истории тюркские государства взаимодействовали не только между собой, культурный обмен происходил и с соседними странами. По его мнению, представители научной интеллигенции должны продолжать и развивать эти традиции сотрудничества, искать точки соприкосновения, с тем чтобы обеспечить мирное взаимодействие и взаимопонимание между всеми государствами мира. В связи с этим глава турецкой академии наук отметил большую роль Президента РК и Казахстана в целом в деле продвижения и укрепления межцивилизационного диалога.

В рамках форума состоялась церемония награждения видных ученых специальной золотой медалью Международной тюркской академии за труд и вклад в тюркологию, укрепление сотрудничества, углубление культурных связей между народами. Награды получили известный поэт, общественный деятель Олжас Сулейменов, видный ученый-тюрколог Дмитрий Насилов, академик Академии наук Узбекистана Ахмадали Аскаров, профессор, общественный деятель Адиль Ахметов. Кроме того, недавно отпраздновавшему свой 80-летний юбилей О. Сулейменову была вручен почетный диплом Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

– Большое дело сделал Нурсултан Назарбаев, предложивший в свое время создать Международную тюркскую академию. Сейчас, когда весь мир озабочен состоянием тюрко-славянских отношений, ученые должны сказать свое слово, – отметил О. Сулейменов.

Он также напомнил, что сам тюркологией и тюркославистикой занимается уже более полувека, и рассказал, что в нынешнем году планирует опубликовать еще одну книгу, посвященную данной теме.

Форум, организованный Международной тюркской академией, Библиотекой Первого Президента РК – Лидера нации и Высшим советом по вопросам культуры, языка и истории им. Ататюрка, приурочен к 25-летию независимости тюркоязычных стран и ко Дню тюркской письменности. Для участия в нем собрались более 150 ученых со всего мира – не только из тюркоязычных государств, но также из Великобритании, Германии, Китая, России, США, Южной Кореи и Японии. В числе гостей форума – руководители академий наук братских стран, представители государственных органов, международных организаций, дипломатического корпуса, общественные деятели, видные ученые-исследователи.

Обсудить актуальные вопросы развития тюркологии ученые смогли на четырех панельных сессиях форума. Организаторы предложили участникам сосредоточиться на таких темах, как «Научное сотрудничество и интеграция на евразийском пространстве: поиск современных подходов», «Цивилизация Великой степи: общее и особенное», «Тюркология на новом этапе: методологические подходы, современные технологии и междисциплинарные аспекты» и «Тюркское наследие в контексте современной этнокультурной интеграции».

Также в рамках форума была представлена выставка книг, изданных Международной тюркской академией за последние годы.

Популярное

Все
Почему жители аргентинского городка Росарио многое знают о Казахстане
Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
Идея бюджета народного участия "зашла" в Алматы
Домбра – всему голова
Тридцать лет на страже национальных интересов
О новых статусах и правах
«Домик Петра I» – из Казахстана
Новые контуры Мангистау
Эпоха Андриасяна
Хлеб на столе
Перспективы мегаполиса
Новая «нефть»
Объединяя души и сердца
Задержали за взятку
По вопросам развития науки
Казахстан как центр медицинского туризма
Акцент на аналитику
Разговор с министром
Реликвии, доступные всем
Казахстан провел консультации с УЕФА
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Электросамокаты разрушают древнюю архитектуру Рима
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
В мире наступает эра глобального дефицита?
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О каких новшествах нужно знать поступающим в казахстанские колледжи
Качество жизни зависит от качества мышления
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Свежий выпуск
Главный выбор Семена
Свежий выпуск
И пусть всегда звучит домбра!
Свежий выпуск
Реликвии, доступные всем
Свежий выпуск
Акцент на аналитику

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]