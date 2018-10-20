Форум ветеранов ОССБ провел Мурат Мухамеджанов в Актобе

Общество
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В Актобе в здании областного филиала партии "Нур Отан" прошел форум ветеранов, участников боевых действий на таджикско-афганской границе под председательством Мурата Мухамеджанова, сообщает Kazpravda.kz.



Председатель РОО "Союз ветеранов боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов" Мурат Мухамеджанов проинформировал собравшихся об итогах четвертого заседания рабочей межведомственной комиссии по вопросам социальной поддержки ветеранов, впервые специально созданной в этом году в Астане.



Так, он представил вниманию присутствующих сравнительную таблицу, составленную к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан".

"Согласно статье шестой Закона Республики Казахстан от 28 апреля 1995 года "О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним", участниками боевых действий на территории других государств признаются: лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в годы второй мировой войны на территории зарубежных стран в составе партизанских отрядов, подпольных групп и других антифашистских формирований; военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, Комитета государственной безопасности, лица рядового и начальствующего состава Министерства внутренних дел бывшего Союза ССР (включая военных специалистов и советников), которые в соответствии с решениями правительственных органов бывшего Союза ССР принимали участие в боевых действиях на территории других государств; военнообязанные, призывавшиеся на учебные сборы и направлявшиеся в Афганистан в период ведения боевых действий; военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан для доставки грузов в эту страну в период ведения боевых действий; военнослужащие летного состава, совершавшие вылеты на боевые задания в Афганистан с территории бывшего Союза ССР; рабочие и служащие, обслуживавшие советский воинский контингент в Афганистане, получившие ранения, контузии или увечья, либо награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за участие в обеспечении боевых действий; (...) военнослужащие Республики Казахстан, выполнявшие задачи согласно межгосударственным договорам и соглашениям по усилению охраны границы Содружества Независимых Государств на Таджикско-Афганском участке", - зачитал он участникам собрания.



Также Мурат Мухамеджанов отметил седьмой пункт данного закона, согласно которому "лицами, приравненными по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны, признаются: (...) военнослужащие, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, принимавшие участие в урегулировании конфликта в Чехословакии в 1968 году; (...) военнослужащие Республики Казахстан, принимавшие участие в качестве миротворцев в международной миротворческой операции в Ираке; (...) военнослужащие, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, принимавшие участие в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе.



По словам Мурата Мухамеджанова, внесенные изменения и дополнения в закон "О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним" являются огромным успехом и большим достижением в деле ветеранов, которое искало пути решения на протяжении нескольких лет.

"Не один год, и даже не два, и не три мы шли к этому, и пытались добиться справедливости для нас. Но вот наконец-то этот важный для всего нашего союза ветеранов вопрос решился! Эта проделанная огромная работа в моей жизни и в жизни всех ветеранов нашего союза должна стать судьбоносной. Ведь за 27 лет независимости нашей республики никто и никогда в Казахстане не удостаивался статуса ветеранов боевых действий и миротворческих операций", - подчеркнул Мурат Мухамеджанов, выразив слова благодарности от имени всех ветеранов Союза Правительству и всем тем, кто принял участие в решении вопроса.



Также в ходе собрания выступили председатель Общественного совета РОО "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)" Нургиса Култаев и председатель филиала по Актюбинской области Камбар Ташенов.



Участникам форума были вручены благодарственные письма и грамоты от имени РОО "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)".







Стоит отметить, что подобная встреча была организована и проведена в актауском Доме дружбы, где также в ходе заседания под председательством Мурата Мухамеджанова участникам были разъяснены итоги четвертого заседания рабочей межведомственной комиссии по вопросам социальной поддержки ветеранов, а также обсуждены рабочие моменты, вопросы и план работы филиала и всего Союза на сегодняшний день и на ближайшее время.

В заседании приняли участие и члены Союза ветеранов Афганистана и локальных войн РК, ветераны, принимавшие участие в качестве миротворцев в международной миротворческой операции в Ираке и в Нагорном Карабахе, и участники подразделения особого риска Семипалатинского испытательного ядерного полигона.












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