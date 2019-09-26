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Форум высокого уровня и встреча с Трампом – обзор заключительного дня визита Токаева в Нью-Йорк
Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали опубликовал в Facebook видеообзор третьего, заключительного дня рабочей поездки Главы государства Касым-Жомарта Токаева в США, передает Kazpravda.kz
.
Напомним, в рамках рабочей поездки Касым-Жомарт Токаев выступил
на 74-сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Форуме высокого уровня
по вопросам устойчивого развития под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН.
Кроме этого, Президент провел встречи с лидерами ряда стран, среди них Президент США Дональд Трамп
, Президент Швейцарии Ули Маурер
, Президент Болгарии Румен Радев
, Президент Грузии Саломе Зурабишвили
, Президент Украины Владимир Зеленский
, Король Иордании Абдалла II
, Президент Финляндии Саули Ниинистё
, Президент Молдовы Игорь Додон
, Премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетелль
.
Также Касым-Жомарта Токаев обсудил вопросы сотрудничества с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем
, президентом "Eurasia Group" Яном Бреммером
, президентом компании "Goldman Sachs" Дэвидом Соломоном
.
Глава государства также провел встречу
с видными американскими политиками и представителями экспертного сообщества, а также с Высоким представителем Альянса Цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом
, главой компании "Bloomberg" Майклом Блумбергом
и капитанами
бизнеса США.