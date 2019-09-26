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Форум высокого уровня и встреча с Трампом – обзор заключительного дня визита Токаева в Нью-Йорк
Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали опубликовал в Facebook видеообзор третьего, заключительного дня рабочей поездки Главы государства Касым-Жомарта Токаева в США, передает Kazpravda.kz.   

Напомним, в рамках рабочей поездки Касым-Жомарт Токаев выступил на 74-сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Форуме высокого уровня по вопросам устойчивого развития под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме этого, Президент провел встречи с лидерами ряда стран, среди них Президент США Дональд Трамп, Президент Швейцарии Ули Маурер, Президент Болгарии Румен Радев, Президент Грузии Саломе Зурабишвили, Президент Украины Владимир Зеленский, Король Иордании Абдалла II, Президент Финляндии Саули Ниинистё, Президент Молдовы Игорь Додон, Премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетелль.

Также Касым-Жомарта Токаев обсудил вопросы сотрудничества с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, президентом "Eurasia Group" Яном Бреммером, президентом компании "Goldman Sachs" Дэвидом Соломоном.

Глава государства также провел встречу с видными американскими политиками и представителями экспертного сообщества, а также с Высоким представителем Альянса Цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом, главой компании "Bloomberg" Майклом Блумбергом и капитанами бизнеса США.


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