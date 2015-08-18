Фото Медведева из "качалки" за полчаса набрало свыше 15 тысяч лайков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал в Instagram фотографию из спортзала. Меньше чем за полчаса селфи набрало более 15 тысяч отметок "Нравится", передает Kazpravda.kz."1,5 миллиона! Спасибо за внимание! Занимайтесь спортом!" – написал премьер в качестве комментария к фото.Большинство подписчиков, оставивших свои комментарии, поддержали призыв Медведева заниматься спортом, а также отметили необычайно позитивный настрой политика.Дмитрий Медведев один из самых активных политиков –пользователей соцсетей, свои аккаунты он ведет лично.В частности, премьер выкладывает фотографии собственного авторства: пейзажи, снимки с различных мероприятий и, конечно же, селфи.Предыдущий автопортрет Медведев сделал в честь 400-тысячного подписчика в зеркале лифта. Селфи вызвало настоящий фурор в Интернете. За все время этот снимок набрал чуть менее 200 тысяч отметок "Нравится" и более 12 тысяч комментариев.