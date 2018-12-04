​Фотокадры истории

Свежий выпуск
Максут Иржанов

В экспозиции представлены книги Нурсултана Назарбаева и произведения, написанные о Главе государства, из фонда НАБ. На открытие выставки пришли видные общественные деятели, писатели, авторы книг о Лидере нации, которые рассказали собравшимся о Первом Президенте Респуб­лики Казахстан Нурсултане Назарбаеве­, его роли на международной политической арене.

Генеральный директор НАБ Умитхан Муналбаева отметила, что книги Главы государства – это золотой фонд библиотеки.

На фотовыставке представлены работы фотокорреспондента республиканской газеты «Казахстанская правда» Игоря Бургандинова, фотожурналистов Айтжана Мурзанова из газеты Aiqyn, Советбека Магзумова («Литер»), Марата Амирова (журнал Sultan magazine), Талгата Галимова («Деловой Казахстан»), которым посчастливилось снимать Первого Президента в разные годы. Их снимки стали сегодня достоянием всей республики.

Первыми посетителями выставки стали представители творческой интеллигенции, студенты столичных вузов, учителя и школьники, журналисты.

Популярное

Все
Взрыв в частном доме в Атырау: двое в реанимации в тяжелом состоянии
Казахстанец Сергей Морозов выиграл третий бой в UFC
Хорватия завоевала бронзу ЧМ-2022 по футболу
В Алматы автобус наехал на пешехода: девушка погибла
Пропавшего мужчину нашли мертвым среди могил в Атырауской области
Стали известны подробности чудовищного ДТП с участием детской волейбольной команды в Актюбинской области
Проблемы казахстанской кинематографии обсудили эксперты
Покончить с дефицитом мест в детсадах и школах обещает новый аким столицы
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
У акимов станет больше заместителей
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Клубы пара накрыли дома в Астане из-за коммунальной аварии (видео)
Названы самые загрязненные города Казахстана
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Общество ждет справедливых и безотлагательных мер: Токаев о работе "АрселорМиттал Темиртау"
Около тысячи пассажиров сняли с поездов в Казахстане
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Токаев попросил Смаилова искренне ответить на вопрос: Можно ли вступить в Новый год с этим Правительством
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
История движения «Алаш» в условиях закономерного интереса казахстанского общества к своему прошлому и поисков национальной идентичности заняла важное место в коллективной исторической памяти
Токаев принял главу индийского мультинационального конгломерата
"Дерево мира" презентовали в Астане
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
Франция одержала победу над Англией и вышла в полуфинал ЧМ-2022
"Такого разговора не было" – глава Минэнерго о создании газового союза между Казахстаном, Россией и Узбекистаном
Кульгинов ответил на вопрос, сколько денег тратит его семья на продукты
Закон Республики Казахстан
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

Читайте также

Свежий выпуск
Конкуренция – шесть человек на место
Свежий выпуск
Суд грядет присяжных
Свежий выпуск
Ключи счастья
Свежий выпуск
«Гранит» цифровой науки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]