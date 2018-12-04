​Фотокадры истории

В экспозиции представлены книги Нурсултана Назарбаева и произведения, написанные о Главе государства, из фонда НАБ. На открытие выставки пришли видные общественные деятели, писатели, авторы книг о Лидере нации, которые рассказали собравшимся о Первом Президенте Респуб­лики Казахстан Нурсултане Назарбаеве­, его роли на международной политической арене.

Генеральный директор НАБ Умитхан Муналбаева отметила, что книги Главы государства – это золотой фонд библиотеки.

На фотовыставке представлены работы фотокорреспондента республиканской газеты «Казахстанская правда» Игоря Бургандинова, фотожурналистов Айтжана Мурзанова из газеты Aiqyn, Советбека Магзумова («Литер»), Марата Амирова (журнал Sultan magazine), Талгата Галимова («Деловой Казахстан»), которым посчастливилось снимать Первого Президента в разные годы. Их снимки стали сегодня достоянием всей республики.

Первыми посетителями выставки стали представители творческой интеллигенции, студенты столичных вузов, учителя и школьники, журналисты.