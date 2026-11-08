Фотоловушки запечатлели жизнь диких животных в заповеднике Аксу-Жабаглы

Камеры, установленные на территории заповедника, помогают ученым наблюдать за животными в естественной среде и изучать биоразнообразие

Фото: скриншот из видео заповедника Аксу-Жабаглы

В Аксу-Жабаглинском государственном природном заповеднике фотоловушки запечатлели кадры из жизни диких животных. Автоматические камеры позволяют наблюдать за обитателями заповедника, не вмешиваясь в их привычную среду, передает Kazpravda.kz.

Устройства, установленные на территории заповедника, фиксируют передвижения животных и особенности их поведения. Благодаря этому специалисты могут получать информацию о дикой природе даже в отсутствие человека.

«Фотоловушки, установленные на территории Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника, запечатлели интересные моменты из жизни диких животных в естественной среде. Фотоловушки позволяют наблюдать за передвижением животных, их поведением и особенностями обитания. Полученные данные помогают изучать биоразнообразие и планировать природоохранные мероприятия», — сообщили в заповеднике Аксу-Жабаглы.

Полученные фотографии и видеозаписи используются для наблюдения за животным миром и изучения особенностей обитания диких животных.

Такие наблюдения помогают специалистам лучше понимать происходящие в природе процессы и учитывать собранные данные при планировании природоохранных мероприятий.