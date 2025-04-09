Фотоохота на... нарушителей чистоты

Экология
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В Талдыкоргане в местах, где жители образуют стихийные мусорные свалки, устанавливают фотоловушки.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Решение выявлять нарушителей, наказывать их и клеймить позором было принято пос­ле объезда областного центра рабочей группой из чиновников местной администрации, депутатов гормаслихата, представителей СМИ и полицейских.

Увы, визуальный мониторинг окраин показал, что надо закручивать гайки по поводу несоблюдения экологического законодательства. Десятки мест на побережье реки Каратал, протекающей через город, в тупиковых улицах и скверах замусорены. Жители выбрасывают там бытовой мусор – от использованных подгузников до картофельных очисток.

Согласно последнему мониторингу, в Талдыкоргане порядка 140 свалок, образованных жителями, сообщили в горакимате. Но в городской полиции отмечают, что два года назад их было гораздо больше, тогда цифра приближалась к 300. Тем не менее принято решение о фотоохоте на нарушителей закона.

Пока речь идет об установке первых двадцати фотоловушек в самых грязных местах. Граждан, запечатленных на камеру выбрасывающими отходы, будут наказывать по всей строгости закона, заверили в городском акимате. Жители областного центра идею поддержали.

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