Выставка разместилась в самом центре российской столицы – на Никольской улице, близ станции метро «Площадь Революции», ее организаторами стали журнал «National Geographic Россия» совместно c посольством Республики Казахстан в Российской Федерации.

Представляя экспозицию, главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук отметил, что фотовыставка, посвященная нашей стране, приурочена к выходу в свет в нынешнем году журнала «National Geographic Казах­стан» на казахском языке.

Всего на выставке представлено более 60 работ, их автор – шеф-фотограф журнала «National Geographic Россия» Андрей Каменев, который специально для этого провел около месяца в фотоэкспедиции по Казахстану.

Фотографии приглашают не только познакомиться с красивейшей природой Казахстана, но и дают представление о том, чем живет современная Страна Великой cтепи. Ряд фотокартин посвящен предстоящим в Казахстане крупным мероприятиям – зимней Универсиаде-2017 в Алматы и Международной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане.

– Тема ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» – очень актуальная для человечества и очень близкая для нашего журнала, миссия которого – заботиться о нашей планете и вдохновлять на это своих читателей, – подчеркнул А. Паламарчук.

Советник-посланник посольства Казахстана в России Марат Сыздыков отметил, что находясь в центре евразийского материка, Казахстан представляет собой особый комплекс, вобравший в себя ярчайшие образцы ландшафта и Европы, и Азии. Дипломат выразил надежду, что фотовыставка поможет в этом убедиться и послужит поводом посетить гостеприимный и прекрасный Казахстан.

Заместитель директора департамента маркетинга, продвижения и туризма АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Джамиля Нуркалиева высказала признательность журналу «National Geographic Россия» и посольству Казахстана в России за организацию фотовыставки и пригласила всех посетить в следующем году ЭКСПО-2017 в Астане, сообщив, что на мероприятие уже открыта продажа билетов.

Фотовыставка на Никольской улице продлится до 24 августа 2016 года.