В Федерации профсоюзов Республики Казахстан под руководством Председателя ФПРК, члена Конституционной комиссии Сатыбалды Даулеталина состоялась мероприятие, посвященное детальному обсуждению проекта новой Конституции Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие руководители Республиканских отраслевых профсоюзов, Профсоюзных центров всех регионов страны, профсоюзные активисты, передает Kazpravda.kz

Фото: ФПРК

Сатыбалды Даулеталин рассказал о работе в составе Конституционной комиссии и отметил историческое значение проводимой в стране конституционной реформы.

«В Конституционную комиссию на сегодняшний день поступило более 4 000 предложений и обращений от политических партий, неправительственных и общественных организаций, граждан страны. Это говорит о неравнодушии наших соотечественников к тому, каким будет Основной закон страны, как и то, что он будет принят народом на Референдуме. По своей значимости преобразования, происходящие в стране, открывают новый этап развития нашего государства, являются историческими», - отметил Председатель ФПРК.

Говоря конкретно о проекте Основного закона, Сатыбалды Даулеталин подчеркнул несколько важных моментов.

«Особенно значимо, что проект в целом ориентирован на социальное государство. Для профсоюзов право на труд и его конституционное наполнение – один из ключевых моментов в проекте новой Конституции. Проект в отличие от действующей конституции подтверждает право каждого на труд и свободный выбор рода деятельности. Но принципиально важно, что в логике нового текста это право рассматривается не изолированно, а в связке с социальным характером государства и приоритетом человека. Это означает переход от формального подхода к более содержательному пониманию труда как основы достойной жизни. Для профсоюзов здесь открывается важное пространство. Право на труд в таком контексте это не просто возможность быть занятым, а право на труд в безопасных условиях, с справедливой оплатой, с защитой от произвола и дискриминации. Конституционный статус этого права усиливает позицию работников в спорах с работодателями и государством, потому что любые решения в сфере занятости, реформ рынка труда, оптимизации и цифровизации должны соотноситься с базовым конституционным принципом защиты человека труда», - высказал позицию Председатель Федерации профсоюзов.

Другим не менее значимым изменением Сатыбалды Даулеталин считает появление нового консультативного органа – Халық кеңесі.

«Появление в проекте нормы о Халық кеңесі как отдельном институте участия граждан в управлении государством можно рассматривать как шаг к реальному расширению демократического представительства. По своей логике это не декоративный орган и не консультативная площадка ради галочки. Совет задуман как механизм прямого диалога между обществом и властью, с возможностью выдвижения инициатив, обсуждения ключевых реформ и общественно значимых решений. Для наемных работников и профсоюзов это принципиально важно. Впервые на конституционном уровне создается канал, через который социальные группы, включая трудовые коллективы, могут институционально влиять на повестку, через законодательную инициативу в том числе, а не только реагировать постфактум», - подчеркнул Председатель ФПРК.

В свою очередь, заместитель Председателя ФПРК Нурлан Утешев подробно рассказал об основных положениях проекта новой Конституции. Он акцентировал внимание участников мероприятия на изменениях, предлагаемых в архитектуре государственного управления, вопросах прав и свобод граждан.

Обсуждая проект новой Конституции, профлидеры отраслей и регионов внесли предложения и высказали свое мнение.

Председатель Отраслевого профсоюза работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания «Кызмет» Мирболат Жакыпов сказал, что сравнительный анализ действующей Конституции и проекта новой показал конкретизацию прав и свобод, а также механизмы правовой защиты интересов граждан Казахстана.

Между тем, председатель Отраслевой профессиональный союз работников химической, нефтехимической и родственных отраслей промышленности Керим Примкулулы отметил важность определенного в проекте новой Конституции равенства защиты и обвинения в системе правосудия.

Председатель Казахстанского отраслевого горно-металлургического профессионального союза «QAZAQMETAL KÁSIPODAǴY», депутат Мажилиса Парламента РК Асылбек Нуралин подчеркнул актуальность парламентской реформы, обозначенной в проекте новой Конституции. Продолжая обсуждение, председатель Профсоюзного центра Актюбинской области Алтынбек Амиргалиев, обращаясь к участникам мероприятия, от имени профсоюзных объединений региона, предложил принять совместное Обращение к соотечественникам с призывом поддержать проект новой Конституции.

Актюбинского коллегу поддержали и другие профлидеры, среди них председатель Казахстанского отраслевого профессионального союза работников просвещения, науки и высшего образования Айгуль Мукашева, руководитель Профсоюзного центра Алматинской области Асет Кыдырманов и другие.

Выслушав участников мероприятия, Председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин подчеркнул, что основные базовые ценности для государства и гражданина закреплены в проекте Конституции, и поддержать проект Основного закона — значит внести свою лепту гражданина в дальнейшее развитие государства и его народа.

«Мы переживаем важный исторический этап, напрямую влияющий на будущее Казахстана. Решение о поддержке данного проекта Конституции окажет влияние на перспективное состояние общества, стабильность и долгосрочный вектор развития нашей страны. Это ответственный момент, когда мнение и позиция каждого гражданина приобретают особое значение. Особенно важно, что этот этап приходится на период геополитической турбулентности. Поддержка и принятие новой Конституции в контексте внешних и внутренних вызовов – шаг к сохранению стабильного курса развития Казахстана», - резюмировал Председатель ФПРК.

В завершение мероприятия, его участники поддержали принятие Обращения к казахстанцам от имени Федерации профсоюзов Республики Казахстан.

«ОБРАЩЕНИЕ

Федерации профсоюзов Республики Казахстан в поддержку конституционной реформы

Уважаемые казахстанцы!

Сегодня в Казахстане проводится большая и значимая работа по подготовке проекта новой Конституции страны.

Конституционной комиссией сформирована новая редакция Основного закона страны, ориентированная на современные реалии и запросы общества.

Наступает важный исторический этап, напрямую влияющий на будущее страны.

Решение о поддержке данного документа окажет влияние на перспективное состояние общества, стабильность и долгосрочный вектор развития государства. В такой ответственный момент мнение и позиция каждого гражданина приобретают особое значение.

Федерация профсоюзов Республики Казахстан, представляя интересы около двух миллионов трудящихся страны, заявляет о своей поддержке проводимой конституционной реформы, и отмечает ряд положений, имеющих принципиальное значение для развития социального государства, укрепления роли человека труда и расширения демократического участия граждан в управлении страной.

Мы считаем, что проект новой Конституции – закон, в котором ценность человека выше системы.

Кроме того, проект новой Конституции определяет социальную ответственность и общественное единство в качестве ключевых ценностей. Защита труда, образование и прогресс обозначены как стратегические приоритеты государства.

Проект новой Конституции полностью сохраняет статус Казахстана как социального государства. В этом контексте усилен социальный вектор, механизмы безопасности каждого гражданина, равенство всех перед законом, защита чести, достоинства и труда человека.

Все эти направления являются для профсоюзов неизменными принципами.

Конституционная реформа направлена на переход страны к новому качественному этапу развития.

Предлагаемые в проекте нормы по работе Народного совета, однопалатного парламента Курултая — это системные шаги, предусматривающие укрепление демократических институтов и повышение качества участия общества в управлении государством и принятии общественно значимых решений.

Участие гражданского общества, в том числе профсоюзов, в этих процессах создаёт реальные возможности для учёта интересов миллионов трудящихся.

В проекте новой Конституции заложен созидательный патриотизм — как важнейшая жизненная позиция, основанная на дисциплине, профессионализме, честном труде и уважении к закону.

Повышение благосостояния народа впервые закреплено как конституционная цель.

Таким образом, главным критерием роста определяется качество жизни граждан и людей труда.

Более того, проект новой Конституции РК соответствует Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах.

В нем заложены нормы, которые гарантируют право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также на социальную защиту в соответствии с законом. Для профсоюзов ключевым элементом проекта является право на труд и его конституционное наполнение. Проект подтверждает право каждого на труд и свободный выбор рода деятельности, однако принципиально важно, что данное право рассматривается в контексте социального характера государства и приоритета человека. Это соответствует интересам работников и тем задачам, которые профсоюзы последовательно отстаивают в социальном диалоге.

От имени Федерации профсоюзов Республики Казахстан мы выражаем твердую убежденность, что конституционная реформа объединит общество, усиливают голос человека труда и создают возможности для укрепления социальной справедливости.

Федерация профсоюзов Республики Казахстан заявляет о поддержке конституционных реформ и проекта новой Конституции как важного шага к построению Справедливого Казахстана.

Поддержка конституционных реформ со стороны профсоюзов является осознанной и ответственной. Мы рассматриваем новую Конституцию как фундамент для дальнейшей работы по совершенствованию трудового законодательства, развитию социального партнерства и укреплению гарантий достойного труда.

Федерация профсоюзов Республики Казахстан считает, что принятие новой Конституции будет способствовать построению Справедливого Казахстана и подтверждает готовность государства строить свою политику на основе уважения к человеку, его труду и солидарности в обществе.

Мы призываем всех граждан глубоко осознавать общую ответственность за будущее страны и поддержать подготовленный проект новой Конституции.