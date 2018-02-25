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Фрагмент печати с именем библейского пророка нашли археологи
Группа археологов из Еврейского университета Иерусалима во главе с профессором Эйлатом Мазаром обнаружила уникальный артефакт, на котором остался оттиск печатки библейского пророка Исайи, жившим в 700-х годах до нашей эры, передает MIGnews.ru.

Согласно публикации в журнале Biblical Archaeology Review (BAR), глиняный артефакт, который представляет собой осколок печати, содержит слово "nvy", означающее согласно Торе одно из личных имен библейского пророка Исайи. Хотя сомнения у ученых вызывает тот факт, что в имени пророка в древнееврейском алфавите обычно присутствовала буква "aleph", которой на обнаруженном оттиске нет.

Археологам удалось установить, что глиняная печать, обнаруженная на глубине в 3 метра, имеет возраст в 2 700 лет. Также примечательным фактом, который может свидетельствовать о том, что оттиск действительно являлся именной подписью пророка Исайи, является обнаружение личной печати царя Езекии, которая находилась недалеко от первой находки.

Надпись можно прочесть как "Yeshaˈyah[u] NVY". Первое слово – это имя "Исайя", которое в переводе с древнееврейского означает "Господь спасает". Второе может означать "пророк": это слово пишется с буквой "aleph" в конце, но в Библии иногда встречается и без нее, как на оттиске.

"Таким образом, оттиск может быть первым археологическим и самым ранним внебиблейским свидетельством о пророке Исайе", – подчеркнул профессор Еврейского университета Эйлат Мазар.

По данным издания, находку обнаружили во время раскопок ранее не поврежденной древней кучи мусора. Там же были найдены древние фигурки, обломки керамической посуды, кусочки слоновой кости и глиняные предметы.

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