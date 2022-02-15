Фракция оказала доверие

Председатель Мажилиса определил приоритеты в работе фракции партии «Nur Otan».

Вчера спикер Мажилиса Ерлан Кошанов единогласным решением депутатов был избран руководителем фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе. Его кандидатуру на заседании фракции предложил вице-спикер палаты Павел Казанцев. Поблагодарив коллег за поддержку и оказанное доверие, руководитель фракции Ерлан Кошанов обозначил приоритеты по перезагрузке работы фракции в свете реализации задач, поставленных Президентом страны, Председателем партии Касым-Жомартом Токаевым на внеочередном XXI съезде партии «Nur Otan» 28 января.

В своем выступлении Ерлан Кошанов подчеркнул, что фракция должна активно включиться в трансформацию «Nur Otan», всецело способствуя повышению эффективности партии для проведения президентского курса реформ.

Спикер особо отметил, что депутаты, прошедшие праймериз, имеющие большой авторитет в обществе, обладающие большим профессиональным и жизненным опытом, должны начать широкий диалог с гражданами, вникая в суть их запросов. Это позволит работать на опережение и заранее прощупывать болевые точки.

С учетом новых задач, стоящих перед фракцией, председатель Мажилиса поручил усилить качество законотворческой деятельности, повысить актуальность депутатских запросов, усилить взаимодействие с Центральным аппаратом партии по вопросам аналитики и работы в регионах.

Особое внимание депутаты фракции должны уделять информационной работе, в том числе в социальных сетях.

Спикер Мажилиса обозначил перед членами фракции ряд задач в связи с выездом депутатов в регионы в феврале нынешнего года. Отмечая важность предстоящей работы, председатель Мажилиса напомнил, что встречи с жителями должны пройти в живом формате с обсуждением реальных проблем граждан на местах. Необходимо встречаться с разными категориями населения, в том числе в отдаленных аулах. Особое внимание надо уделить молодежи, разъяснить возможности, предоставляемые государством. В ходе выездов необходимо провести встречи с членами общественных советов, а также приемы граж­дан в общественных приемных партии.

В ходе собрания с учетом новых задач мажилисмены внесли изменения в качест­венный состав фракции. Так, депутат Мажилиса Ерлан Саиров избран заместителем руководителя и членом президиума фракции, а мажилисмены Елнур Бейсенбаев и Екатерина Смышляева вошли в состав президиума фракции.

В работе фракции принял участие исполнительный секретарь партии «Nur Otan» Асхат Оралов.