Фракция ОСДП в Мажилисе объяснила свое голосование по кандидатуре премьер-министра

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Глава фракции ОСДП, депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов в интервью журналистами пояснил позицию фракции по кандидатуре премьер-министра, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы как парламентская оппозиция провели совещание с нашей фракцией, я как руководитель вынес предложение, что мы должны проголосовать против кандидатуры Алихана Смаилова. Потому что итоги прошлого года не утешительные. У нас инфляция поднялась выше 20 процентов. И бесконечные аварии на ТЭЦ которые происходят. Даже элементарно автокредитование возьмите, и то много вопросов. Это не наша компетенция предлагать кандидатуру премьер-министра, но я знаю какой он должен быть", - высказался мажилисмен.

Его коллега по фракции Нурлан Ауесбаев также недоволен избранным главой кабмина.

«Президент Токаев предлагает хорошие инициативы, но с этим Правительством эти задачи невозможно решить. Я не могу точно сказать, кого именно вижу на этом посту. Но мы недовольны проделанной Правительством работой. Мы говорим об этом открыто. В Казахстане, слава Богу, проживают около 20 млн человек, кто-то найдется, кто будет выполнять работу хорошо. У Правительства хватает допущенных ошибок», - сказал он.