Франция одержала победу над Англией и вышла в полуфинал ЧМ-2022

В матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу сборная Франции обыграла Англию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на sport-express.ru .

Фото: gazeta.ru

Сорная Франции победила команду Англии со счетом 2:1 в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

В первом тайме французы открыли счет после точного дальнего удара полузащитника Орельена Тчуамени.

Во второй тайме англичане получили право на пенальти, который реализовал нападающий Гари Кейн. Для него этот гол стал 53-м за карьеру в национальной сборной, и он сравнялся с Уэйном Руни в списке лучших бомбардиров в составе сборной в истории Англии.

Победу же французам принес точный удар лучшего бомбардира в истории сборной Франции — нападающего Оливье Жиру.

Форвард Антуан Гризманн сделал две голевые передачи в этой встречи и вышел на первое место в истории Франции по количеству результативных передач (28).

У англичан был шанс перевести матч в дополнительное время, когда главный арбитр встречи после подсказки Вар назначил второй пенальти в ворота французов. К мячу снова подошел Кейн, но на этот раз он не попал в створ, послав мяч над перекладиной.

Сборная Франции вышла в полуфинал, где 14 декабря сыграет с командой Марокко.