Франция предупредила о возможных терактах в Европе

Генеральное управление национальной полиции Франции предупредило об опасности терактов на железных дорогах по всей Европе, а также о планах экстремистов организовать серию лесных пожаров и отравить продукты питания. Об этом заявила газета Le Parisien со ссылкой на секретный документ ведомства, оказавшийся в ее распоряжении, сообщает korrespondent.net
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Как говорится в отчете управления, угроза совершения терактов во Франции "остается очень высокой" и поэтому французские правоохранители планируют пересмотреть антитеррористический план с учетом новых реалий.
По данным газеты, ввиду угрозы новых атак решено усилить охрану железных дорог, школ, университетов и туристических объектов. Генеральное управление национальной полиции также напомнило об возможности нападений на автомобилях и призвало "незамедлительно сообщать о любом подозрительном поведении" и "обо всех угонах транспортных средств".
Ранее Госдепартамент США предупредил американцев о террористической угрозе по всему миру и заявил о необходимости быть бдительными в связи с этим.