Франция смотрит казахское кино

…В небольшом казахском ауле изнасилован и убит мальчик. Молодой следователь Бекзат (Данияр Алшинов) хочет поскорее закрыть дело, ведь виновного – безобидного дурачка Пукуара (Теоман Хос) – местные полицейские уже задержали. На счету следователя, пришедшего в органы, между прочим с хорошим образованием и со знанием языков, 12 подобных дел за 2 года службы. Вот и в этот раз он собирался задушить «убийцу» ребенка в камере. Но в дело вмешивается журналистка Ариана (Динара Бактыбаева). У воздушной, эфемерной, наивно хлопающей ресницами девушки оказывается железная хватка и дотошность.

Выясняется вдруг, что изнасилования и убийства детей в округе происходят постоянно. Начинается поиск серийного убийцы-манья­ка – агашки в черном джипе, который подсаживает в свою машину маленьких мальчиков. Но у того все «схвачено». Первые, кто его прикрывают, – полицейские. Они уничтожают улики, поощряют свидетелей, которые «ничего не помнят» и, кроме следователя, никому ничего не рассказывают, сажая подставных «убийц», которые заканчивают жизнь «суицидом» в камере.

– Это не первый фильм, с которым мы выходим в прокат во Франции, – говорит Серик Абишев, неизменный продюсер всех фильмов Адильхана Ержанова. – До этого были «Ласковое безразличие мира» и «Хозяева». Вообще, все фильмы, которые попадают на фестивали класса А, неизменно вызывают интерес у потенциального зарубежного зрителя. Но самое главное в нынешнем прокате, который проходит в столь трудные времена (прокатчики работают в убыток, залы заполнены наполовину), – это результат планомерного и долгого сотрудничества с французскими копродюсерами – компанией Arizona Productions. Пос­ледняя участвует в производстве почти всех фильмов Адильхана Ержанова. В этот раз, несмотря на усиливающийся карантин в Европе, они также решили устроить прокат во Франции. Будем надеяться, что французский зритель пойдет на нашу картину. Сейчас главное, чтобы мир, который научился, например, понимать особенности корейского детектива, начал привыкать и к казахскому авторскому кино. Тем более что благодаря предыдущему поколению режиссеров (Дарежану Омирбаеву, Сатыбалды Нарымбетову, Серику Апрымову), чьи фильмы часто показывали на фестивалях этого же класса, такое понимание у зарубежного зрителя уже есть.

Сейчас Адильхан Ержанов и его команда заняты разработкой новых идей и написанием сценариев будущих картин.

– В сентябре состоялась мировая премьера фильма «Желтая кошка» на Венецианском кинофестивале, состоявшемся в режиме оффлайн, – сообщил Серик Абишев. – Работа на съемочной площадке тоже не прекращалась. Только что закончили картину «Обучение Адемоки». Это первая наша работа, которую мы создали на казенные деньги – при поддержке Государственного центра поддержки национального кино и киностудии «Казахфильм». Она про девочку-мигрантку, которую заставляют попрошайничать, но Адемока очень хочет учиться в школе. В картине заняты популярные актеры Данияр Алшанов, Асель Садвакасова и Булат Калымбетов.

Напомним, за плечами 37-летнего режиссера Адильхана Ержанова 11 фильмов. Раньше актеры с именами у него не снимались. Платить звездам было нечем, поэтому приходилось открывать их самому. По мнению Серика Абишева, у него чутье на них. Динара Бактыбаева снималась и у других режиссеров, но именно у Ержанова, снявшись в трех его проектах, раскрылась как глубокая драматическая актриса. Теоман Хос, непрофессиональный актер (художник по профессии), который играл в «Черном, черном человеке» душевнобольного Пукуа­ра, занят во всех картинах Ержанова. В «Черном, черном человеке» он сыграл одну из главных ролей. Создавая сценарий под его персонаж, режиссер еще до съемок дал ему задание – учиться поведению человека, застрявшего в вечном детстве, у своего двухлетнего сына. «Учитель», видимо, оказался хорошим. Бородатый Пукуар, услышав музыку, вместе с подружкой Адемокой (Адема Ержанова), тоже вечным ребенком, танцуют, притопывая, как малыши, которые едва-едва стали делать первые шаги. Племянницу Адему Ержанову режиссер начал снимать в своих фильмах еще четырехлетней девочкой. И вот результат – роль душевнобольной героини 12-летняя актриса сыграла блестяще, и на экране зритель увидел не актеров Теомана Хоса и Адему Ержанову, а реальных людей.

Надежда отечественного кино – популярнейший сегодня киноактер Данияр Алшинов снялся в «Черном, черном человеке» за символический для его уровня гонорар – меньше 1 000 долларов за два месяца. Когда Данияр прочитал сценарий, то сказал, что это та роль, о которой он мечтал. Оказывается, другие режиссеры упорно отказывались замечать его драматический потенциал и приглашали сниматься только в комедийных проектах. Это задевало и коробило артиста. И тут звезды, что называется, сошлись. Адильхан увидел его в фильме «Районы» Ахана Сатаева и был покорен тем брутальным образом, который создал этот органичный, очень пластичный и интеллектуальный актер, имеющий, к слову, техническое образование.

Сюжет картины «Черный, черный человек» основан на чистом вымысле.

– Но он подпитан воздухом нашей жизни, – говорит Серик Абишев. – Адильхан вообще в своих фильмах отталкивается от нашей действительности. А она у нас такая, что не надо ничего придумывать и иметь какое-то супервоображение, достаточно послушать новостные сводки...