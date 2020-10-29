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Франция смотрит казахское кино
Галия Шимырбаева
…В небольшом казахском ауле изнасилован и убит мальчик. Молодой следователь Бекзат (Данияр Алшинов) хочет поскорее закрыть дело, ведь виновного – безобидного дурачка Пукуара (Теоман Хос) – местные полицейские уже задержали. На счету следователя, пришедшего в органы, между прочим с хорошим образованием и со знанием языков, 12 подобных дел за 2 года службы. Вот и в этот раз он собирался задушить «убийцу» ребенка в камере. Но в дело вмешивается журналистка Ариана (Динара Бактыбаева). У воздушной, эфемерной, наивно хлопающей ресницами девушки оказывается железная хватка и дотошность.