Франция выиграла первое "золото" Универсиады

Спорт
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Первую мужскую биатлонную гонку на зимней Универсиаде в Алматы выиграл французский биатлонист Баптист Жути, передает Kazpravda.kz со ссылкой на организаторов мероприятия.

"Ему не было равных в индивидуальной гонке на 20 километров. Отстреляться чисто победителю не удалось, он допустил два промаха, но удержал первое место", – говорится в сообщении.

Российский спортсмен Сергей Корастылев уступил 41 секунду Жути. Бронзовая медаль досталась еще одному представителю России Семену Сучилову, который вырвал награду у другого французского атлета Мишеля Леграна.

Что касается казахстанских биатлонистов, то они побороться за медали домашних Игр-2017 не смогли. Сразу три спортсмена показали примерно одинаковый результат – лучшим из казахстанцев стал Максим Браун (8-е место) следом за ним расположились его товарищи по сборной: Антон Пантов (9-е место) и Роман Еремин (10-е место). Еще три биатлониста из Казахстана в первую десятку не попали – это Тимур Хамитгатин (13-е место), Василий Подкорытов (18-е место) и Владислав Витенко (22-е место).

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