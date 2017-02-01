Франция выиграла первое "золото" Универсиады

Первую мужскую биатлонную гонку на зимней Универсиаде в Алматы выиграл французский биатлонист Баптист Жути, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на организаторов мероприятия.
"Ему не было равных в индивидуальной гонке на 20 километров. Отстреляться чисто победителю не удалось, он допустил два промаха, но удержал первое место", – говорится в сообщении.
Российский спортсмен Сергей Корастылев уступил 41 секунду Жути. Бронзовая медаль досталась еще одному представителю России Семену Сучилову, который вырвал награду у другого французского атлета Мишеля Леграна.
Что касается казахстанских биатлонистов, то они побороться за медали домашних Игр-2017 не смогли. Сразу три спортсмена показали примерно одинаковый результат – лучшим из казахстанцев стал Максим Браун (8-е место) следом за ним расположились его товарищи по сборной: Антон Пантов (9-е место) и Роман Еремин (10-е место). Еще три биатлониста из Казахстана в первую десятку не попали – это Тимур Хамитгатин (13-е место), Василий Подкорытов (18-е место) и Владислав Витенко (22-е место).