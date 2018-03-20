Француженка 10 лет прятала новорожденных детей от мужа в морозилке
Француженка на протяжении десяти лет скрывала от семьи своих новорожденных детей в морозильной камере, сообщает Life.ru со ссылкой на The Local.
Отмечается, что тело ребенка в холодильнике обнаружила одна из двух дочерей 38-летней женщины. Об этой страшной находке она сразу же рассказала своему отцу Хуан-Карлосу Канету, который, в свою очередь, сообщил в полицию.
Медицинская экспертиза выяснила, что новорожденный был живым примерно за 48 часов до того, как его нашли, и мог выжить. Всего сотрудники полиции обнаружили еще четыре маленьких замороженных трупа.
Отца и мать погибших детей взяли под арест. Мужчине были предъявлены обвинения в сокрытии преступления. Впрочем, обвиняемый заявил, что ничего не знал о беременностях супруги, и его оправдали. При этом Хуан-Карлос сейчас поддерживает убийцу своих детей и переживает за ее дальнейшую судьбу.
Тем временем заморозившей детей француженке грозит наказание в виде пожизненного заключения.