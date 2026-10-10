Французские эксперты назвали Казахстан одним из лидеров институциональных реформ в регионе

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Дана Аменова
корреспондент

Отдельное внимание советник по вопросам геополитики и международных отношений Себастьен Буссуа уделил преобразованиям, затрагивающим ключевые институты государственной власти.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проводимые в Казахстане политические и правовые реформы находят положительный отклик среди зарубежных экспертов. Особое внимание международного сообщества привлекают преобразования парламентской и судебной систем, укрепление правозащитных институтов и последовательное сближение страны с европейскими правовыми стандартами. Своими оценками происходящих изменений поделились французский журналист Радуан Курак и советник по вопросам геополитики и международных отношений Себастьен Буссуа, сообщает Kazpravda.kz  

Французский журналист и обозреватель Радуан Курак назвал Казахстан примером укрепления правового государства в Центральной Азии. По его мнению, проводимые реформы свидетельствуют о стремлении страны выстроить эффективную систему защиты прав и свобод граждан.

«Когда речь идет о правовом государстве в Центральной Азии, Казахстан можно назвать примером. Страна проводит ряд реформ, направленных на защиту прав граждан», – сказал он.

Среди наиболее значимых преобразований Курак выделил переход к однопалатному парламенту, модернизацию судебной системы и развитие института Уполномоченного по правам человека. По оценке журналиста, формируемая в Казахстане институциональная модель во многом соответствует европейским подходам к государственному управлению и защите прав граждан.

В свою очередь, доктор PhD, советник по вопросам геополитики и международных отношений Себастьен Буссуа рассмотрел казахстанские реформы в более широком региональном контексте. Он отметил, что Казахстан последовательно продвигается по пути модернизации, занимая заметное место среди государств Центральной Азии, ориентированных на институциональное обновление.

«Многие страны Центральной Азии стремились к модернизации и либерализации и начали активно развиваться. В их числе Казахстан, который в последние годы приступил к масштабному процессу модернизации», – сказал он.

Отдельное внимание Буссуа уделил преобразованиям, затрагивающим ключевые институты государственной власти. По его мнению, переход к однопалатной парламентской системе сопровождается важными изменениями в организации правосудия, направленными на укрепление самостоятельности судебной ветви власти.

«Изменения в Казахстане включают отказ от двухпалатного парламента, упразднение Сената и модернизацию судебной системы. При этом особое внимание уделяется укреплению независимости судебной власти и обеспечению ее самостоятельного финансирования», – отметил Себастьен Буссуа.

Оценивая перспективы дальнейшего развития страны, французский эксперт подчеркнул особую роль Казахстана в модернизации Центральной Азии. По его мнению, республика одной из первых в регионе формирует собственную модель институциональных преобразований, ориентированную на сближение с Европой.

#Франция #реформы #эксперты #ЦА #регион

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