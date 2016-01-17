Французские специалисты помогут совершенствовать онкологическую службу Казахстана

Французские специалисты помогут усовершенствовать онкологическую службу Казахстана. Соответствующие договоренности достигнуты по итогам двухсторонней встречи в Париже министра здравоохранения и социального развития РК Тамары Дуйсеновой с генеральным директором Онкологического института имени Гюстава Русси, профессором Александром Эггермонтом, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу министерства.
Стороны обсудили актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний в Казахстане.
Достигнута договоренность о дальнейшем продолжении партнерства по вопросам развития онкологической службы РК, а также о визите специалистов института им. Гюстава Русси в Астану с целью реализации совместных мероприятий.
Напомним, в сентябре 2015 года между МЗСР и Онкологическим институтом им. Гюстава Русси достигнута договоренность
о сотрудничестве по вопросам разработки Дорожной карты развития онкологической службы в Казахстане. Тогда же Эггермонт был назначен внештатным советником министра здравоохранения и социального развития РК по вопросам развития онкологической службы Республики Казахстан для взрослых.