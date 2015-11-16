Французские ВВС нанесли массированный удар по боевикам в Сирии
Французские ВВС нанесли массированный удар по позициям террористов в их "столице" – городе Эр-Ракка в Сирии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Trend.az.
Согласно заявлению Министерства обороны Франции, в результате удара уничтожены командный пункт и тренировочный лагерь террористов.
"Первая уничтоженная цель использовалась боевиками как командный центр, центр подготовки джихадистов и склад оружия и боеприпасов. Вторая цель служила лагерем для подготовки террористов", – говорится в коммюнике.
По данным министерства, в операции приняли участие 10 истребителей, которые сбросили 20 бомб.
В пятницу вечером в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд. Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников. По последним данным, погибли 129 человек, около 300 ранены.