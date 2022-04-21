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Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня

Ситуация в Украине и санкционная политика в отношении России подтолкнут мир к отказу от гегемонии доллара, укрепив позиции китайского юаня на международном уровне, заявил в беседе с коррес­пондентом Le Monde французский экономист и научный советник парижского Центра перспективных исследований и международной информации (CEPII) Мишель Аглиетта.

«Диверсификация мировых валютных резервов уже началась: в период с 2001 по 2021 год доля доллара в них снизилась с 70 с небольшим до лишь 59%. Вес юаня пока ограничен, но он быстро растет, потому что ряд стран – в особеннос­ти азиатских – пытаются уйти из зоны влияния Запада», – пояснил эксперт.

По его мнению, события в Украи­не должны будут ускорить «восхож­дение юаня на международном уровне и потерю долларом своего главенствующего положения».

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