Французский укол

Жители Темиртау через суд хотят наказать чиновников за срыв отопительного сезона
В погоне за цифровизацией нельзя забывать о безопасности
Главный фактор стабильности
Более 2 млрд 870 млн тенге – бюджет программы ArtSport в Павлодарской области
Досталось на орехи
Журналист под прикрытием
На 50 тыс. мест планируют увеличить образовательный государственный заказ по обеспечению бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям
Диалог с населением – на системную основу
Услуга издалека
Костанайские аграрии опасаются, что нынешней весной финансирование форвардного закупа могут существенно урезать
Ими гордится страна
Жетысу: новый уровень развития
Астана: решить старые проблемы, принять новый Генплан
Сказка вне формата
Нас поддерживает HELP
Прыщ на поприще
Ровесник века
«Скорые» для скорой
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
На партийном поле перемены
Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
Кто ищет, тот найдет
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
Девушка упала в открытый колодец на одном из главных проспектов Астаны
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем