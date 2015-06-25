Французскую программу обучения предложили внедрить в школах Казахстана Общество Виктория Шиптенко

Создатели образовательной программы La main a la pate Ивес Куэр и Пьер Ив Лена провели семинар-тренинг "Развитие потенциала необходимого в сфере науки и образования" в Астане для казахстанских учителей. Авторы считают, что детям необходимо познание мира через практические знания, и предложили внедрить ее в казахстанскую систему образования, передает Kazpravda.kz.



"Главное, чтобы дети в школе научились мыслить, чтобы, изучая науку, принимали участие в исследованиях, а также практиковались, не выходя из класса. Этим можно улучшить образованность в целом", – сказал Ивес Куэр.



По мнению создателей программы, La main a la pate способствует и мотивирует школьников к изучению науки. "Уроки науки должны проходить по-новому. Например, предмет естествознание и элементарный вопрос школьника: "Почему листья зеленые?" Дети могут выдвинуть множество идей по этому поводу, а затем будут прорабатывать каждую. Основываясь на своих вопросах, они создадут гипотезы. То есть дети должны сами найти ответ на поставленный вопрос, сделать своего рода открытие", – прокомментировал французский профессор Пьер Ив Лена.



Данный семинар посетили 19 представителей международных организаций. Участниками тренинга стали 60 казахстанских учителей и педагогов из всех регионов страны.



"Просто прекрасно! Не все учителя, конечно, были активными, но все тренировались. Многие очень быстро находили ответы на задания, которые мы им давали. Очень быстрые умы у учителей в Казахстане. В других странах учителям требовалось больше времени для того, чтобы понять, что мы от них требуем", – поделился впечатлениями от работы с казахстанскими педагогами Ивес Куэр.



Однако говорить о принятии этой программы Министерством образования и науки РК пока рано. Как заявила заместитель председателя Комитета науки МОН РК Ляззат Кусаинова, программа должна пройти осмысление и понимание необходимости ее внедрения.

