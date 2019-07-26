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Французы любят артхаус
​Галия Шимырбаева

Снятая в жанре фэнтези, она рассказывает историю усталого, продрогшего человека, который скитается в дебрях пустынного, охваченного вечной зимой, не­уютного города, где все жители со страхом ожидают появления некоего Ночного бога.

Напомним, что мировая премье­ра «Ночного бога» состоялась в 2018 году в основном конкурсе XXXX Московского международного фестиваля. Также в прошлом году эта и другие его картины («Риэлтор» и «Хозяева») принимали участие в кинофестивалях, прошедших в Индонезии и Индии. А в Париже на фествивале L’Etrange Festival в ноябре прошлого года состоялась ретроспектива его фильмов. Кроме «Ночного бога» это были «Риэлтор» и «Хозяева». Французская публика приняла фильмы еще молодого режиссера (Ержанову нет еще и 40) тепло: очереди в кассу были длинными, залы на творческих встречах полными, а журналисты бегали за ним, чтобы взять интервью.

Французы, по словам режиссера, разбираются в искусстве и кино так же, как бразильцы в футболе, то есть очень хорошо. И им творчество режиссеров, снимающих артхаусное авторское кино, по-настоящему интересно. А в Казахстане, как мы знаем, эти традиции очень сильны. Почти все представители «казахской новой волны», которая в нынешнем году отмечает свое 35-летие, снимали именно такое кино.

Именно этим – артхаусностью – объясняется ограниченный прокат «Ночного бога». Он пройдет только в четырех городах: в Нур-Султане, Алматы, Таразе и Караганде. Но режиссер этим фактом не очень расстроен. Со зрителем, считает Адильхан Ержанов, нужно быть максимально честным. Коммерческое кино, по его мнению, является неким заигрыванием с публикой, даже, более того, чем-то вроде предательства.

– Есть зрители, которые любят авторские работы, – уверен он. – И от того, что я лично не снимаю коммерческое кино, в мире его меньше не станет и ничего не изменится.

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