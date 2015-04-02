Фронтовички из Семиречья 1027 Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган

В Алматинском областном историко-краеведческом музее им. М. Тынышпаева бережно хранят архивные сведения о фронтовичках из Семиречья. Большинство их призвалось в ряды Красной Армии через местный обком комсомола. Казахстанки отважно сражались на передовой, под пулями и снарядами вытаскивали раненых с поля боя, обеспечивали телефонную связь между воинскими подразделениями. Как сообщила старший научный сотрудник музея Татьяна Ли, многие из них, пройдя всеобуч, отлично проявили себя в качестве военврачей, медсестер, связистов, техников прифронтовых аэродромов.

Так, в боях под Ленинградом, Брянском и в Прибалтике отличилась талдыкорганка Умарали Сыздыкова. В 1942 году, окончив школу, она вместе со 126 землячками-комсомолками выехала в село Моршанск Тамбовской области. Окончив там краткосрочные курсы парашютистов, была мобилизована в 50-й авиадесантный полк Ленинградского фронта. Смелая девушка неоднократно в составе разведгрупп совершала рейды в глубокий тыл противника. Однажды за взятие «языка» ей вручили медаль «За отвагу». За участие в еще одной боевой операции награждена орденом Отечественной войны II степени. День Победы Умарали встретила в Моск­ве, где познакомилась с будущим мужем Жуланом, тоже участником вой­ны. Вместе они вернулись в родной Талдыкорган, справили свадьбу, вырастили троих детей, внуков и правнуков. К сожалению, в 2006 году Умарали Сыздыковой не стало…

Еще одну фронтовичку из Жетысу, Марию Бозяк, война застала в Воронеже, где она служила в полевом передвижном госпитале. Многих однополчан медсестра спасла от верной гибели в битве на Курской дуге, а также при форсировании Днепра. Мария Тихоновна – очевидец величайшей трагедии Бабьего яра в Киеве. Это урочище получило всемирную известность как место массовых расстрелов мирных граждан и советских военнопленных. По оценкам исследователей, в годы оккупации здесь погибло около 200 тыс. человек. Из воспоминаний Марии Бозяк: «При виде Бабьего яра чуть сердце не остановилось. Фашисты заполнили ров телами, рядом лежали одежда и волосы убитых. Отступая, немцы не успели забрать все это с собой. Это было жуткое зрелище...»

После войны кавалер ордена Отечественной войны II степени трудилась в медицинских учреждениях Талдыкоргана, в институте педиатрии в Алматы, удостоилась звания «Отличник здравоохранения СССР».

Сегодня участниц той жес­токой войны в живых осталось единицы. Среди них Алтынай Есболатова, легендарная «Паровоз-апа», которую чтит и уважает вся общественность Алматинской области. В 1941 году уроженке станции Матай, землячке знаменитого Калашникова, исполнилось всего 17 лет. Тогда она работала кондуктором на железной дороге. Фронтовая биография простой сельской девушки началась в 1943 году, когда по приказу Военного совета от Турксиба была сформирована особая резервная колонна паровозов, которую направили в Сталинград.

Ей выпало сопровождать железнодорожные составы, везшие на фронт оружие, технику, а обратно – раненых солдат и офицеров. Поезд, спасающий жизнь, – так их называли в годы войны. В этих своеобразных гос­питалях на колесах врачи и санитары круглые сутки, не зная отдыха, работали у операционных и перевязочных столов. Алтынай была и кочегаром, и помощником машинис­та, и сестрой милосердия.

– В феврале 1943-го мы взяли эшелон для доставки пленных фашистов из Сталинграда в Моск­ву, – вспоминает фронтовичка. – Это были остатки некогда могучей 6-й армии Паулюса. Жаль, сфотографировать их было некому. Но на всех станциях, полустанках и разъездах люди приходили посмотреть на побитых, голодных, оборванных захватчиков. Так крепла вера народа в Победу, мы знали: враг будет побит!

Однополчане прозвали молодую казашку «машинисткой огненных рейсов». Алтынай проехала сотни тысяч километров по фронтовым дорогам Украины, Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, Германии. Иногда ей казалось, что войне не будет конца. Особенно памятен день, когда на станции Бучацкая на Крымском направлении санитарный поезд оказался в окружении фашистов целых 13 часов…

– Долгожданную Победу я встретила во Франкфурте-на-Майне, – продолжает рассказ Алтынай Жайнаковна. – Все плакали, обнимали друг друга, слезы радости переполняли наши сердца. В Гданьске получили приказ доставить эшелон с демобилизованными в Москву. Какое это было счастье – мы везли Победителей домой! Но война продолжалась еще на Дальнем Востоке, куда нас направили после очередного задания. Только в 1946 году я вернулась в родные места…

За проявленные мужество и отвагу А. Есболатова удостоена множества наград, в числе которых орден Отечественной вой­ны І степени, медали «За оборону Сталинграда», «За освобождение Крыма», «За победу над Германией». Однажды на встрече с ветеранами Глава государства Нурсултан Назарбаев в шутку назвал ее «Паровоз-апа», заметив на лацкане ее пиджака медаль «Ударник Сталинского призыва» с изображением локомотива. Проз­вище так и закрепилось за ней.

После войны Алтынай-апа колесила уже с мирным грузом по всей республике, работала в Матайском локомотивном депо. Получила медаль «За трудовую доблесть», звание Почетного железнодорожника. Сегодня она на заслуженном отдыхе – живет с детьми и внуками в Талдыкоргане. Недавно в ходе синхрон-акции, посвященной началу Года Ассамблеи народа Казахстана, ей вручили юбилейную медаль «70-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

– Четыре года беспримерного подвига советского народа все дальше уходят в историю, – говорит старший научный сот­рудник областного музея Татьяна Ли. – Но ни на минуту не ослабеет чувство глубочайшей благодарности потомков к героическим защитникам Отечества, среди которых были и наши землячки. А сколько женщин, не покладая рук, не досыпая, не доедая, стояли у станков, заменив мужей, ушедших на фронт? Пахали на колхозных полях, шили обмундирование для воинов, трудились в тылу под девизом: «Все для фронта, все для Победы!».

Самой старшей из них, Салихе Сауранбаевой, сегодня исполнилось бы 110 лет. Она из Райымбекского района. В 1940-е годы работала в совхозе, шила солдатам рукавицы, собирала обозы продовольствия по всему Семиречью. После вой­ны стала комсомольским вожаком, поднимала хозяйство села. Вот таких женщин-героинь взрастил край Жетысу. И наш священный долг – уделять ветеранам больше тепла и заботы, передавать из поколения в поколение память об их героическом прошлом!