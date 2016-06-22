​Фронтовик отметил юбилей

– Мы гордимся вами и поколением героев и победителей, которые с честью прошли тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, – сказал А. Есымбаев. – И каждый из вас внес свой поистине бесценный вклад в общую Победу! Этот беспримерный подвиг останется в веках и всегда будет служить высшим мерилом патриотизма, нравственности и верности граж­данскому долгу!

Василий Сергеевич воевал под Великими Луками, Смоленском, Брестом, Львовом, Варшавой, Винницей, Бреслау. День Победы он встретил в Германии. Его личное мужество и бесстрашие в боях, а также добросовестный труд в мирное время были отмечены орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 19 другими наградами.