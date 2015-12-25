​Фрукты, морсы и красная скатерть

Что приготовить



Обезьяна – легкое и задорное животное, любит резвиться и веселиться. А тяжелая пища только сковывает движения и не дает возможности радоваться празднику по полной. Конечно, идеальным было бы вегетарианское меню. Но наши национальные традиции не позволяют нам пренебрегать мясом.

Тяжелые отбивные, запеченные бараньи ноги для новогоднего стола-2016 не подходят. А вот зажаренные на гриле курочка или утка, всевозможная рыба, нежный кролик не только порадуют гостей отменным вкусом, но и станут правильным выбором с точки зрения астрологии. Грядущий год находится во власти огненной стихии, так что если у вас есть возможность приготовить мясо на открытом огне, непременно воспользуйтесь ею.

Так как обезьяна любит натуральные продукты, нужно подобрать новогоднее меню-2016 таким образом, чтобы на столе присутствовало как можно меньше жирного, копченого, полуфабрикатов, а больше нежных закусочек, салатов из свежих овощей и фруктовых десертов.

Традиционное картофельное пюре в этот раз лучше не готовить, а отдать предпочтение другим гарнирам, например, рису с овощами или просто к овощам на гриле можно добавить грибы. Если же ваша семья не представляет ни одного праздника без вкусного картофеля, то лучше запечь его в духовке.

Любое блюдо очень важно в нынешнем году украшать, и лучше всего зеленью. Для этого прекрасно подойдет укроп, петрушка, листья рукколы и базилика. Это очень понравится нашей Обезьянке, что в будущем может принести в ваш дом богатство и процветание.

Несмотря на то что Обезьяна – тропическое животное, и домашней ее сложно назвать, все же она не равнодушна к выпечке. И даже если в вопросах пекарского мастерства вы профан, то этот праздник стоит того, чтобы что-то испечь. Хозяйка 2016 года обязательно по достоинству оценит пирог в духовке, торт или домашний хлеб. Поэтому дерзайте, у вас все получится! Обезьяна – известная сладкоежка. Так почему бы не побаловать ее, а заодно и своих гос­тей бананами, цитрусами, десертами и желе на их основе?

Проследите внимательно за тем, чтобы на столе в качестве закусок обязательно лежал сыр. Как утверждают астрологи, чем больше сортов сыра, тем удачней пройдет грядущий 2016 год. Рекомендуется также поставить на стол орехи – символ жизни и плодородия, традиционно связанный с любовью, браком и деторождением. Если вам посчастливится найти орех с двумя ядрышками, съешьте одно, загадывая желание, а второе бросьте через левое плечо.

Изюминкой вашего новогоднего стола обязательно должны стать всевозможные канапе, тарталетки, блюда из яиц. У хозяек есть отличная возможность экспериментировать и фантазировать. Тем более что астрологи говорят: не стоит накладывать салаты в большую и глубокую посуду, а лучше распределить блюда небольшими порциями. Поэтому ваш любимый семейный салат можно будет поместить в тарталетку. Это будет оригинально и интересно, а самое главное по нраву Обезьяне.

Вспомните, что любят Обезьяны в обычной жизни? Правильно! Овощи, фрукты, ягоды, сладос­ти, сухарики, печеньки. Вот такие продукты и нужно брать на вооружение, чтобы приготовить из них блюда для новогоднего стола-2016. Сыр, баклажаны, кабачки, зеленый сладкий перец, ананасы, бананы, киви, зелень – все это Обезьяна очень ценит и любит.

Как сервировать

Чтобы угодить хозяйке года, положите на новогодний стол льняные салфетки. Подойдет в качест­ве сервировки стола расписная посуда, такие же разносы, большие блюда с росписью. Поставьте на стол сувениры из дерева и бамбука. Украсьте стол фруктами, зеленью, пряными травами, овощами, разложив их живописно не только на праздничном столе, но и украсив ими комнату, где состоится торжество.

Стихия 2016 года – огонь, доминирующий цвет – красный. Постарайтесь выдержать в соответствующей цветовой гамме оформление всего стола: красная рыбка в салатах и закусках, яркие помидорные и свекольные дольки, редиска, стручки жгучего алого перца в качестве украшения, яркий арбуз на десерт.

Скатерть можно выбирать как красную, так и белую. И если в первом варианте вы можете экспериментировать с расцветкой, допустим добавить зеленые салфетки или тарелки, то уж к белой скатерти обязательно добавьте красные элементы. Здесь также можно проя­вить фантазию и разбавить декор интересными элементами. Это может быть что угодно – фигурки из салфеток, интересные композиции из елочных веток и мишуры, купленные восковые фигурки Деда мороза, обезьяны. А чтобы подчерк­нуть стихию огня, поставьте на праздничный стол свечи: их можно также добавить в композицию или просто расставить по столу.

Изюминкой стола станут «съедобные пальмы» (Обезьяне, любительнице полазать по пальмам, это угощение точно понравится!): «наденьте» несколько черных маслин на шпажки для канапе и украсьте верхушку веточками петрушки.

Что наливать

Немаловажной частью новогоднего стола являются напитки. Выбирая алкоголь, вы должны ориентироваться на тот факт, что Обезьяна не особо его любит. Поэтому лучше остановиться на хорошем вине. К тому же его изготавливают из винограда, что может сдобрить хозяйку 2016 года. Шампанское ее бы развеселило. Но не ставьте на стол слишком крепкие алкогольные напитки. Увы, но пьяных людей Обезьяна недолюбливает.

Чтобы в вашем доме царила атмосфера радости и бодрости, постарайтесь поставить на стол дос­таточно фруктовых коктейлей или соков. Можно приготовить фреш или домашний лимонад, морс или даже молочный коктейль.

Если же вы не представляете Новый год без вкусного чая, то здесь тоже старайтесь экспериментировать и пробовать что-то новое. Например, подайте на стол охлажденный зеленый чай с кусочками фруктов. Если же зеленый чай вам не по нраву, замените его на черный, при этом охлаждать его не нужно, достаточно просто добавить фрукты или ягоды.

И не забудьте придумать желание и загадать его под бой курантов, держа в руках бокал шампанского и глядя на пламя свечи…