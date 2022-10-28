Фрукты на полмиллиона тенге украли из магазина в Костанае

В Костанае неизвестные обокрали магазин, похитив фрукты на сумму более полумиллиона тенге. Подозреваемые в краже были оперативно задержаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Владелец магазина на личном приеме начальника ДП Костанайской области выразил благодарность сотрудникам полиции. На встрече с Ерланом Омарбековым он рассказал, что было украдено 13 ящиков лимонов, 10 ящиков бананов и 10 ящиков апельсинов.

"Когда обокрали мой магазин, сразу же обратился в полицию. Благодаря оперативной и слаженной работе ваши сотрудники в кратчайшие сроки задержали подозреваемых. Уверен, работа по раскрытию преступления была организована профессионально", – отметил предприниматель.

Кража была совершена путем взлома замка. В этот же день была совершена кража еще в одной точке продажи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что к ней причастны двое местных жителей.

Непосредственное участие в задержании предполагаемых преступников, а также в установлении всех обстоятельств произошедшего, и поиске очевидцев принимали участие сотрудники Северного отдела полиции УП Костаная.

Начато досудебное производство предусмотренное статьей 188 УК РК "Кража".