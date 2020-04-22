​Full-защита

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Евгения Ермакова

Работники скорой помощи улыбаются в ответ на недоуменные взгляды, привыкли уже к такой реакции. Сегодня традиционно синяя униформа дополнилась белым комбинезоном, бахилами, маской и перчатками, а также специальными очками и защитным стеклом. В таком облачении медики выезжают на каждый вызов. Аналогичное обмундирование появилось и у водителей карет «скорой помощи». По словам специалистов, необходимые защитные костюмы получили также работники неотложек, что действуют при поликлиниках.

Руководитель областной станции скорой медицинской помощи отмечает, что в данном случае речь идет о защите не только самих медработников, но и пациентов. После вызовов бригады обрабатывают салоны машины и друг друга специальным раствором. Для этого даже пульверизатор имеется на несколько литров обеззараживающей смеси.

– Наш режим работы остался прежним, и телефон «103» по-прежнему отвечает, – отметила руководитель областной станции скорой медицинской помощи Ирина Штейгервальд. – Хочу обратиться к гражданам и попросить не вызывать нас безосновательно. В первую очередь это касается пациентов с артериальной гипертензией, которые хорошо знают свое заболевание. Вы можете получить консультацию дистанционно, обратившись либо к нашим диспетчерам, либо к своему лечащему врачу. Но подчеркиваю: если у вас появились температура, кашель, чихание, одышка, боль в горле, ощущение кома в груди, вы ни в коем случае не должны выходить из дома. В этом случае вы должны вызвать службу «103». Мы приедем, посмотрим, разберемся, что делать дальше.

Сегодня жителей Костаная обс­луживают 14 бригад скорой медпомощи. В целом по Костанайской области на вызовы выезжают 49 бригад. Но самих вызовов стало меньше: 800–900 в сутки вместо 1 100–1 200 до введения ограничительных мер. В районах стали реже обращаться с жалобами на температуру, вызывать «скорую» к детям, а также пациентам, страдающим хроничес­кими заболеваниями. С другой же стороны, у станции скорой медпомощи добавилось хлопот с транспортировкой пациентов из категории инфицированных коронавирусом либо контакт­ных с ними.

Осложнившаяся эпидемиологическая обстановка требует от медиков больших сил. Частично это компенсировали доплаты, которые костанайские работники уже получили. Всего по станции скорой помощи Костанайской области «поощрения» были начислены 80 сотрудникам, в числе которых 35 водителей и 45 медработников, на общую сумму 14,5 млн тенге.

– Максимальная сумма доплат для медработников – 425 тысяч, водителей – 212,5 тысячи тенге, – уточнила Ирина Штейгервальд. – Из 80 человек 12 медработников и 4 водителя получили максимальную доплату. В среднем доплата составила по водителям 66–70 тысяч тенге, по медработникам – около 200 тысяч тенге.

Специалисты признают, что поначалу были заминки по учету пациентов с коронавирусом или контактных, потому что часть из них попала в эту категорию чуть позже. Поэтому 8 сотрудникам станции скорой медпомощи доплаты были начислены чуть позже. Тем не менее сегодня все «поощрения» уже выплачены. 

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