Фундамент делового успеха

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Айгуль Турысбекова
корреспондент отдела общества

Продуманный расчет отечественной компании-инвестора и перспективы развития южного мегаполиса стали основой для строительства бетонного завода

фото Азамата Кусайынова

Производство ТОО «ЖБИ Гарант» находится в Индустриальной зоне Алматы, на заводской территории царят чистота и порядок, что заслуживает внимания. Заместитель директора компании Балжан Карымбаев рассказывает, как создавалось предприятие, почему они, вкладывая собственные средства, сделали ставку на товарный бетон.

По словам специалиста, земельный участок под бизнес предоставлялся в качестве натурального гранта при условии выделения определенного объема инвестиций. Предприятие полностью выполнило взятые на себя обязательства.

Принципиально важно, что в проект было вложено 1,2 млрд тенге собственных средств: с нуля построены сам бетонный завод и цех по выпуску железобетонных изделий, приобретено необходимое оборудование. К слову, на месте производственных объектов прежде находился холм. Инвесторы провели перепланировку территории, срыли и вывезли лишний грунт, а затем залили бетонное основание, что было связано не только с производственной необходимостью, но и экологическими требованиями.

– Чтобы во время строительно-монтажных работ не развозить колесами техники грязь и глину по промышленной зоне и дальше в город, особенно в дождливую погоду. Это осознанное экологическое решение и соблюдение санитарных норм, – поясняет Балжан Карымбаев.

Осматривая территорию, приходишь к выводу, что подготовка площадки стала частью общего подхода к организации производства, где все продумано. Первую производственную линию здесь приобрели и смонтировали в 2024 году. Изначально компания планировала выпускать преимущественно железобетонные изделия, однако в процессе работы стало понятно, что это направление требует значительных затрат, времени и ресурсов. Поэтому основной упор сделали на товарном бетоне. Выбор был связан с перспективами строительного рынка Алматы, который продолжает расти, – возводятся жилые комплексы и другие объекты с применением монолитной технологии. Бетон – основной строительный материал, без которого не обходится ни одна стройка. Его доставляют на объекты в автобетоносмесителях, а затем подают непосредственно к месту укладки. Именно спрос на такую продукцию определил дальнейшее развитие компании.

На предприятии работают два бетонных завода турецкого производства. Покупая оборудование, учитывали качество, стоимость и возможность оперативного обслуживания.

– Мы выбрали два одинаковых завода из соображений ремонтопригодности. Если на одном возникают проблемы, запасные части и другие комплектующие можно закупать у одного поставщика, в том числе с запасом, – говорит бизнесмен.

Такой подход позволяет упростить обслуживание оборудования и поддерживать бесперебойную работу предприятия. Для производства, которое ориентируется на строительные объекты и сроки поставок, это особенно значимо.

Немаловажно и то обстоятельство, что производство бетона организовано с использованием автоматизированной системы, которая контролирует дозирование основных компонентов смеси. Это позволяет соблюдать заданные пропорции.

Автоматическая система работает по шнековой технологии, где максимально исключается человеческий фактор. Компьютер по заданным расчетам сам дозирует цемент, песок, щебень, воду и химические добавки. Оператор контролирует процесс и работу оборудования.

Состав бетона подбирают в зависимости от назначения и требований заказчика. К примеру, для заливки лестницы нужен более густой бетон, а для подачи бетононасосом на 20-й этаж – более жидкий. Все зависит от задачи.

Особое внимание на предприятии уделяют качеству продукции. Оно зависит не только от состава смеси, но и от соблюдения технологии на строительной площадке. Важны правильная укладка, условия твердения и соответствие требованиям проекта. Для города, находящегося в сейсмически активной зоне, качество стройматериалов имеет приоритетное значение.

Несмотря на то что завод начал работать недавно, у предприятия уже есть крупные заказчики. Продукция пользуется спросом, а компания продолжает укреплять собственный бренд и деловую репутацию. Отвечая на вопрос о рисках при выходе на рынок, где работают компании с многолетней историей, Балжан Карымбаев объясняет успешное развитие производства близостью к строительным площадкам и специализацией. Для товарного бетона расположение завода имеет принципиальное значение: готовую смесь нельзя долго перевозить без риска потери ее необходимых свойств.

– Срок жизни смеси в жидком состоянии ограничен, поэтому мы не можем доставлять ее, к примеру, на другой конец Алматы. В дороге, несмотря на автоматическое перемешивание в миксере, бетон может начать схватываться. Поэтому географическая привязка здесь очень важна, – поясняет собеседник.

Рядом с бетонным заводом строятся жилые комплексы и другие объекты. Для компании это возможность работать в непосредственной близости от заказчиков и организовывать поставки с учетом особенности продукции. Это показывает, что конкурентоспособность предприятия зависит не только от качества товарного бетона, но и от четкой логистики.

При этом для управления производством не требуется большой постоянный штат. На заводе работают более десяти человек – два оператора бетонных узлов, три-четыре разнорабочих, охранник и начальник производства. Остальные специалисты, в том числе водители и грузчики, привлекаются по мере необходимости.

У предприятия есть небольшой собственный автопарк, включая технику для перевозки цемента, и мощный погрузчик-манипулятор на базе Volvo для доставки железобетонных изделий. Часть транспортных задач компания делегирует сторонним перевозчикам. Такой подход позволяет рационально использовать ресурсы и не увеличивать постоянные расходы там, где это экономически нецелесообразно.

#завод #бетон #несырьевой сектор

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