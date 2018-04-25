​Фундамент для Е-коммерции

Вчера в Үкімет Үйі под председательством Премьер-минист­ра Бакытжана Сагинтаева сос­тоялось заседание Совета по экономической политике, на котором были обсуждены воп­росы, касаю­щиеся модернизации системы межбанковских расчетов и внедрении на ее базе мобильных платежей.

В своем выступлении на заседании председатель Национального банка Данияр Акишев рассказал о подходах в развитии инфраструктуры онлайн-платежей, которая является фундаментом развития электронной коммерции, цифрового банкинга, «умных городов» и интеллектуальных систем.

В ходе совещания выступили министры: национальной экономики – Тимур Сулейменов, финансов – Бахыт Султанов, по инвестициям и развитию – Женис Касымбек, информации и коммуникаций – Даурен Абаев, председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев, председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов и другие.