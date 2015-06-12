Фундамент для модернизации Лаура ТУСУПБЕКОВА

– Валихан Козыкеевич, продвижение инноваций в производство является одной из приоритетных задач в нашей стране. На ваш взгляд, каковы должны быть ориентиры в выработке стратегии их внедрения?

– С первых дней независимости нашей страны становление наукоемкой экономики было главным ориентиром государственной политики. Благодаря инициативам Главы государства в сфере науки и образования, всесторонней поддержке новых прогрессивных технологий был заложен прочный фундамент национальной инновационной системы. Закономерно, что 100 шагов закрепляют институциональные реформы по переходу к качественно новой модели индустриальной экономики. Именно это многократно повышает роль науки в формировании нового технологичес­кого уклада.

Стоит напомнить, что в последние годы правовая основа для стимулирования инноваций была в целом сформирована. Законы РК «О науке» и «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности», принятые в 2011 и 2012 годах, в свое время получили высокую оценку в научной среде, так как существенно повышали роль ученых и исследователей, вводили новые подходы к управлению и финансированию науки. Был разработан целый ряд стимулирующих мер по коммерциализации и продвижению новых технологий в производство.

Однако сегодня становится очевидным, что, несмотря на все усилия по созданию правового поля, существенному увеличению расходов на исследования, казахстанская наука все еще не стала драйвером экономического роста. Результаты парламентских слушаний по подготовке кадров для отраслей экономики, развитию животноводства, перспективам нефтегазовой отрасли, а также обсуждение эффективности инновационных структур на заседаниях Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса показали, что наука и отрасли экономики тесно не взаимодействуют.

Предприятия, компании, бизнес-структуры не ставят конкретные актуальные задачи перед исследователями, чтобы интегрировать научные идеи с потребностями производства. Ученые и производственники работают, по сути, параллельно, решая локальные задачи. Отечественных научных разработок, внедренных в производство, единицы, при этом идет борьба за финансирование исследований, которые в конечном итоге завершаются подготовкой «бумажных» отчетов. Уже в самой идее должен просматриваться конечный результат, возможности достижения высокой эффективности внутреннего и внешнего рынков. Новые идеи, тематика научных исследований должны быть завязаны на маркетинге товаров, услуг и технологий. Производство как заказчик на технологию должно определять потребность в инновациях.

Недостаточную инновационную активность в стране можно объяснить использованием традиционного линейного подхода, когда осуществляется последовательное прохождение инноваций по стадиям цикла «идея – наука – производство – потребление».

Современной же экономике нужен нестандартный подход, когда наука выступает не только как источник идей, а как инструмент, с помощью которого улучшаются технологии. Сегодня идеи и инновации нередко возникают на предприятиях путем взаимодействия с рыночной средой, когда инновации диктуются рынком. К сожалению, ученые-производственники стали редкостью, почти нет изобретений, рационализаторских предложений и авторских свидетельств по совершенствованию технологий, модернизации оборудования.

Поэтому главное слово должны сказать отрасли и производства. Государство несет огромную нагрузку, создавая условия для бизнеса, выделяя субсидии, предоставляя налоговые льготы. Предприятия должны использовать эти возможности для укрепления своих позиций на рынке сбыта продукции. В науке должен быть четкий фокус на потребности индустриального развития для занятия выгодных ниш на мировом рынке. Другими словами, вся наука должна быть ориентирована на рынок и обеспечение лидерства в тех областях, где можно реализовать сильные стороны и нивелировать слабые.

Шестьдесят третий из 100 шагов по реализации институциональных реформ ставит задачу развития инновационных кластеров как основы формирования наукоемкой экономики. Глава государства в этой связи определил задачу формирования инновационных структур, научных центров и лабораторий по таким направлениям, как «чистая энергетика», робототехника, нанотехнологии, генная инженерия и аэрокосмическая промышленность.

Эти ориентиры должны стать для научной сферы первостепенным объектом приложения усилий ученых и производственников. Однако в реальности концентрация научного потенциала на указанных направлениях не обеспечена. Нет серьезных отраслевых и межотрас­левых научно-технических программ, которые решают глобальные масштабные проблемы создания наукоемкой экономики. Комитетом науки МОН РК к финансированию отбираются проекты, инициируемые самими учеными, которые не востребованы производством и не находят практического применения.

К примеру, из 500 научных проектов, выполненных в последние два десятилетия в области нефти и газа, большая часть сконцентрирована на проблемах добычи нефти. Практически не охвачены исследованиями такие направления, как комплексная переработка нефти и газа, нефтегазохимия. А ведь это направления, которые могут стать основой новой линейки продуктов с высокой добавленной стоимостью. Так, поставки антикоррозийного оборудования в настоящее время решаются за счет трансферта, тогда как есть отечественные ресурсы по его изготовлению из собственных материалов, в том числе из титана. Такую задачу перед металлургами нефтяная отрасль не ставит, а металлургия не реализует свои возможности.

Фактически не используется потенциал межведомственного взаимодействия для обеспечения комплексной переработки многих видов сырья. Отходы одного производства могут быть сырьем для другого, образуя цепочку, таков принцип комплексности и безотходности. Так, сера, содержащаяся в казахстанской нефти, в сочетании с минеральными ресурсами Западного Казахстана является хорошим ингредиентом для производства широкого ассортимента продуктов химии, нефтегазохимии и строительной индустрии.

– Какие меры необходимы для преломления ситуации?

– На современном этапе необходимо точечное определение ключевых ориентиров для исследований с учетом имеющегося научного потенциала и потребностей конкретных производств. В этом плане Комитет науки МОН РК должен кардинально перестроить свою работу и стать координатором совместной работы различных отраслей. Учитывая, что современная наука базируется на междисциплинарных областях, этот государственный орган должен соединить усилия межотраслевых научных коллективов.

Сегодня спрос на научно-техническую продукцию формируется преимущественно за счет средств государства, которое вынуждено компенсировать низкую инвестиционную активность бизнеса, а также недостаточную эффективность стимулирующих, в том числе налоговых и других инструментов поддержки научной и инновационной деятельности. В отличие от стран с развитой рыночной экономикой, в которых до 70% расходов на науку финансирует частный сектор, в нашем случае доля государства составляет 63,7%. При этом зависимость науки от республиканского бюджета в последние годы даже усилилась.

Если реально посмотреть на ситуацию, отрасли не предъявляют спрос на инновационную продукцию, а механизмы коммерциализации отечественных технологий пока несовершенны. Нельзя переносить результаты лабораторных исследований, данные «из пробирки» на этап коммерциализации. Одновременно нужна экспертиза на востребованность продукции рынком, ее конкурентоспособность, в этом заключается хороший маркетинг. В первую очередь необходимо выстроить технологические платформы (технопарки, бизнес-инкубаторы, производственные площадки), позволяющие производить отбор инженерных решений, способных существенно увеличить производительность труда и обеспечить выпуск продукции с низкой себестоимостью. Нужны мощные опытно-экспериментальные производства, где проводится множество испытаний новых технологий, создаются образцы продукции. Необходимо найти правовую основу для стимулирования крупных предприятий создавать на своей базе опытные участки, мини-производства, где в пилотном режиме можно апробировать новые технологии.

Сегодня большинство разработок так и остаются лежать на полках. Возникает вопрос: либо они не актуальны, либо нет интереса со стороны производств, которые не готовы сотрудничать с наукой.

– В чем решение?

– Решение видится в переформатировании имеющейся инновационной инфраструктуры. Показателен следующий пример. В 2014 году был принят Закон «Об инновационном кластере «Парк инновационных технологий». В рамках сопутствующего ему закона в Налоговый кодекс была внесена новая статья, которая позволила недропользователям перечислять деньги в кластерный фонд в рамках обязательств по финансированию науки.

Таким образом, закон создал правовую базу для аккумуляции средств предприятий на исследования, что, безусловно, повысит их отдачу и создаст базу для дальнейшего совершенствования механизмов стимулирования инноваций через введение в законодательство понятий и механизмов венчурного финансирования, деятельности целевых фондов (эндаумент-фондов). Технологическая база этого парка может стать опытно-экспериментальной площадкой вузов, НИИ и предприятий.

Особого внимания заслуживает вопрос эффективного использования затрат на науку. Так, в настоящее время при грантовом финансировании не принимается в расчет материало-, капитало- и трудоемкость проектов. На сложные проекты по техническим, технологичес­ким, аграрным наукам выделяется по 5–10 миллионов тенге, что не позволяет качественно проводить исследования. На практике эксперименты могут длиться сутками и требуют максимальной концентрации внимания исследователя. В этих отраслях наука – это сложный, интеллектуальный и физический, тяжелый труд, порой вредный для здоровья. Применяются сверхчувствительные приборы, уникальное лабораторное оборудование, что требует от исследователя научной чистоты эксперимента и высокого интеллекта. Необходимо обеспечить переход количества проектов в качество, иначе ощутимых результатов от исследований ожидать не приходится.

Надо сказать, что решение многих вопросов связано с принятием разрабатываемых в настоящее время законов о коммерциализации технологий и венчурном финансировании. Вводимые правовые нормы должны содержать стимулирующие меры по созданию малых инновационных компаний (стартап), вплоть до освобождения от налогов дохода от использования изобретения в результате покупки лицензии и применения промышленных образцов. Особый налоговый режим необходим и инновационным структурам, созданным с участием вузов и НИИ.

Изменения должны коснуться и патентного права, в котором необходимо предусмотреть передачу разработчикам изобретений исключительных прав на патенты. В качестве примера можно привести закон Бая-Дола (Bayh–Dole Act of 1980), принятие которого в США придало огромный импульс коммерциализации технологий.

– В мире наблюдается острая конкуренция за привлечение прогрессивных технологий и инвестиций с высокой добавленной стоимостью. На фоне развивающихся рынков Китая, Бразилии и Индии в чем состоят наши преимущества?

– Наши преимущества состоят прежде всего в ресурсном потенциале. Но здесь очень важно придерживаться избирательности в привлечении технологий. По оценкам экспертов Института экономики МОН РК, в экономике доля V технологического уклада составляет менее 1%, IV – около 35%, III – около 65%. Сегодня основной упор делается на наращивание четвертого технологического уклада, поэтому преобладают отрасли с низкой долей перерабатывающих производств, тогда как в странах ОЭСР широко распространены V и VI технологические уклады. Поэтому Глава государства в своей книге «Стратегия радикального обновления глобального сообщества и партнерство цивилизаций» указал на необходимость системного подхода к трансформации и радикальному обновлению этой сферы. В результате в структуре экономики преобладают отрасли третьего и четвертого технологических укладов, что формирует отставание страны от мировых трендов.

При трансферте целесообразно смещение акцентов на технологии, находящиеся на ранних стадиях жизненного цикла, и активное подключение отечественных научно-технических ресурсов к адаптации технологий на местном сырье. Вместе с тем приобретение технологий, воплощающих третий и четвертый технологический уклад, к которым относятся металлургия, электроэнергетика, тяжелое машиностроение, химическая технология, газохимия, материаловедение, должно быть лимитировано. В целом перед учеными стоят две задачи – полностью освоить ноу-хау при трансферте зарубежных технологий, с другой стороны – обеспечить защиту ноу-хау наших научных разработок, представляющих научную продукцию.

– А как обстоят дела с кадровым потенциалом?

– Пожалуй, одной из самых актуальных сегодня в этом вопросе проблем остается кадровое обеспечение науки. Благополучие страны, как неоднократно отмечал Глава государства, зависит от профессионализма специалистов во всех сферах, в том числе от научной компетентности. Именно наука должна готовить этих профессионалов.

Несмотря на то что число научных сотрудников за последние пять лет увеличилось в 1,5 раза, их численность намного ниже реальной потребности. Так, численность научных работников на 1 миллион человек в Казахстане составляет всего 1 392, что значительно меньше, чем в ведущих странах: Финляндия – 7 832, Швеция – 5 416, Япония – 5 287, США – 4 605, Франция – 3 213. Это связано, прежде всего, с тем, что наука не привлекательна для карьерного роста.

Особое место в развитии науки занимает подготовка докторов наук. Формальное использование принципов Болонского процесса в докторском образовании без учета его постоянно развивающихся качественных критериев способно затормозить систему воспроизводства научных кадров. В то время, как страны ОЭСР рассматривают докторантуру как главный ресурс наукоемкой экономики и максимально приближают ее к производству, наша система создает в этом искусственные барьеры. В настоящее время путь в науку для представителей производства практически закрыт, хотя многие именитые ученые пришли в науку именно с производства.

Подготовка PhD стала сугубо академичной и осуществляется в отрыве от отраслей. Докторанты только треть времени занимаются исследованиями, становясь теоретиками, не знающими тонкостей технологических процессов и проблем производства. Ежегодно государство затрачивает на подготовку докторантов около миллиарда тенге бюджетных средств. О какой отдаче этих средств можно говорить, если тематика исследований не направлена на решение вопросов индустриально-инновационного развития государства?

Несмотря на то что процент защиты докторских диссертаций повысился, исследовательская компонента недостаточна. Согласно данным Национального доклада по науке, в 2014 году из 914 докторантов, завершивших обучение, защитились примерно 60%, из которых в науке осталось работать лишь 17%. По научным компетенциям они не могут конкурировать с учеными западных стран и ЕАЭС.

Актуальным остается прием талант­ливой молодежи в докторантуру. По мнению академической общественности, требования к поступлению занижены, недостаточно обоснованны, слабая карьерная мотивация.

В сложившейся ситуации необходимо обратить внимание на формирование практикоориентированной отраслевой науки. Принципиально важно обеспечить мобильность кадров из производства в науку и обратно, что будет главной связующей нитью внедрения инноваций. Научная общественность страны выступает за введение второй, более высокой ученой степени, полного доктора наук (full doctor), как это принято в ряде европейских стран и у наших партнеров по Евразийскому экономическому союзу. Исследования должны быть встроены в общую логику индустриально-инновационного обновления экономики. Одно­значно, что междисциплинарный подход к разработке образовательных программ докторантуры, усиление требований к исследовательской составляющей и практическая направленность обучения повысят конкурентоспособность казахстанской науки.

Сегодня наше государство имеет четкий план дальнейшего развития. Принятый План нации «100 шагов» – это грандиозная программа реформ, в котором наука и инновации занимают ключевое место. Достижение поставленных целей основывается на уже имеющихся успехах, нужны лишь максимально прагматичные подходы, которые усилят инновационный вектор развития нашей страны.



