​Фундамент долгосрочного сотрудничества

После церемонии встречи Нурсултан Назарбаев провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Воору­женными силами Объеди­ненных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном в расширенном составе.

Президент Казахстана поблагодарил Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна за теплый прием.

– Символично, что мой визит проходит в год 100-летия основателя Объединенных Арабских Эмиратов шейха Заида бен Султана Аль Нахаяна. Я имел честь быть знакомым с Вашим отцом, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил, что братские отношения и плодотворные встречи дают новый импульс развитию отношений между двумя странами.

– Благодаря реализации взаим­ных договоренностей только в 2017 году торговля выросла в 2 раза – с 374 до 643 миллионов долларов, а с 2015 года – в 6 раз, – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчерк­нул позитивный эффект введения безвизового режима между странами и отметил, что стороны заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества в области защиты инвестиций, космических технологий, гидро­энергетики, нефтехимии, сельского хозяйства и цифровизации.

В завершение Глава государства передал приветствие Президенту ОАЭ шейху Халифе бен Заиду Аль Нахаяну и пригласил наследного принца Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна посетить Казахстан с официальным визитом.

В свою очередь Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поблагодарил Нурсултана Назарбаева за принятие приглашения совершить официальный визит.

– От себя лично и от имени свое­го народа разрешите поприветствовать Вас на земле Объединенных Арабских Эмиратов. Я надеюсь, что Ваш визит будет успешным. Сегодня мы подпишем пакет важных двусторонних документов. Со своей стороны я выражаю готовность к всестороннему сотрудничеству, – сказал Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.

В ходе официального визита между сторонами были подписаны следующие двусторонние документы:

– Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций;

– Меморандум об основных условиях сотрудничества в отношении строительства интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (производство полиэтилена);

– Меморандум о взаимопонимании относительно выкупа/приобретения доли участия в заводе по производству полипропилена в Атырауской области;

– Рамочное соглашение об основных принципах приобретения 49% акций акционерного общест­ва специальной экономической зоны «Морпорт Актау»;

– Рамочное соглашение об основных принципах участия DP World в капитале акционерного общества «Управляющая компания специальной экономичес­кой зоны «Хоргос – Восточные ворота»;

– Договор об участии во Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае.