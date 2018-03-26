​Фундамент долгосрочного сотрудничества

Свежий выпуск
546

После церемонии встречи Нурсултан Назарбаев провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Воору­женными силами Объеди­ненных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном в расширенном составе.

Президент Казахстана поблагодарил Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна за теплый прием.

– Символично, что мой визит проходит в год 100-летия основателя Объединенных Арабских Эмиратов шейха Заида бен Султана Аль Нахаяна. Я имел честь быть знакомым с Вашим отцом, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил, что братские отношения и плодотворные встречи дают новый импульс развитию отношений между двумя странами.

– Благодаря реализации взаим­ных договоренностей только в 2017 году торговля выросла в 2 раза – с 374 до 643 миллионов долларов, а с 2015 года – в 6 раз, – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчерк­нул позитивный эффект введения безвизового режима между странами и отметил, что стороны заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества в области защиты инвестиций, космических технологий, гидро­энергетики, нефтехимии, сельского хозяйства и цифровизации.

В завершение Глава государства передал приветствие Президенту ОАЭ шейху Халифе бен Заиду Аль Нахаяну и пригласил наследного принца Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна посетить Казахстан с официальным визитом.

В свою очередь Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поблагодарил Нурсултана Назарбаева за принятие приглашения совершить официальный визит.

– От себя лично и от имени свое­го народа разрешите поприветствовать Вас на земле Объединенных Арабских Эмиратов. Я надеюсь, что Ваш визит будет успешным. Сегодня мы подпишем пакет важных двусторонних документов. Со своей стороны я выражаю готовность к всестороннему сотрудничеству, – сказал Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.

В ходе официального визита между сторонами были подписаны следующие двусторонние документы:

– Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций;

– Меморандум об основных условиях сотрудничества в отношении строительства интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (производство полиэтилена);

– Меморандум о взаимопонимании относительно выкупа/приобретения доли участия в заводе по производству полипропилена в Атырауской области;

– Рамочное соглашение об основных принципах приобретения 49% акций акционерного общест­ва специальной экономической зоны «Морпорт Актау»;

– Рамочное соглашение об основных принципах участия DP World в капитале акционерного общества «Управляющая компания специальной экономичес­кой зоны «Хоргос – Восточные ворота»;

– Договор об участии во Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае.

Популярное

Все
В Семее постоянные жители дачных массивов требуют придания им статуса городских поселков
Казахстанские эковолонтеры в рамках подготовки к Кубку чистоты пройдут международную практику
Малокомплектные школы построят в селах области Абай
Руководство управления образования города Шымкента заявило, что успешно решило вопрос ликвидации обучения в три смены
В Восточно-Казахстанской области в рамках национального проекта «Комфорт­ная школа» построят десять общеобразовательных учебных заведений на 4 200 мест
На полях Жамбылской области началась уборочная страда
Жители области Жетысу пожаловались парламентариям на затянувшийся ремонт автодороги республиканского значения Сарыозек – Коктал
В первой половине 2023 года более 600 детей получили бесплатные авиабилеты в рамках программы Kids Go Free
Воздушный шар или мыльный пузырь?
Качели упали на 8-летнего мальчика в Усть-Каменогорске
В WhatsApp появилась новая функция
Здесь каждый шаг – история
У тебя есть верблюды? Жизнь удалась!
Экспедиция в прошлое
Технологии в помощь
Особняк с историей
Казахская мифология глазами сельского учителя
Укротители водной стихии
Деньги под копытами лошадей
На пути к читающей нации
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
В ДЧС Алматинской области рассказали о последствиях мощного ливня
10 лет колонии получил астанчанин за сбыт и хранение наркотиков
Замминистра обороны дал поручения по морально-психологическому обеспечению войск
Полиция прокомментировала пугающее видео с криками девушки в Актау
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
Миллионную сделку за откат заключила главбух костанайской школы-интерната
В МЧС рассказали об обстановке в затопленной Алматинской области
Подготовку к отопительному периоду рассмотрели в Правительстве РК
18-летнюю девушку нашли повешенной на территории школы в Кокшетау
Задержана женщина, которая связала рот и руки ребенку в Алматинской области
Назначен временный глава Комитета противопожарной службы МЧС Казахстана
Токаев поздравил президента и народ Египта с Днем революции
Верховный суд поставил точку в деле о Малом Талдыколе
Выделенные на питьевую воду миллионы тенге украли в Жамбылской области
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России

Читайте также

Легче предупредить, чем лечить
Укротители водной стихии
Технологии в помощь
Саксаул против песков

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]