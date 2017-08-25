​Фундамент государственности

Конституция Казахстана является ядром национальной политико-правовой системы, юриди­ческой основой государственности и суверенитета страны, законнос­ти и правопорядка, фундаментом, на котором базируются все законодательство, правоприменительная практика, а также процесс государственно-правовых преобразований и развития страны. В Конституции закреп­лены как общечеловеческие, так и национальные ценности, отражена единая воля народа Казах­стана, его интеллектуальный потенциал и основные стандарты международного сообщества. Взаи­мосогласованность норм Конституции с нормами международного права, особенно в области гуманитарного права, ставит Казахстан на один уровень с государствами с развитой правовой системой.

Действующая Конституция Рес­публики Казахстан была принята в августе 1995 года на всенародном референдуме, и творцом этой Конституции является народ, что придает ей не только высшую юридическую силу, но и духовно-нравственные ценности. И сегодня как полноправный член мирового сообщества Казахстан принимает участие в процессах принятия глобальных решений при формировании новой архитектуры международных отношений.

Основной закон страны создал условия для поступательного развития общества, обеспечил равные права для представителей всех этносов, представляющих единый народ Казахстана. Каждому гражданину обеспечено право на культурное и духовное развитие, право на владение и изъяснение на родном языке, сохранение и приумножение национального наследия, традиций и духовных ориентиров наших предков. Мы сегодня имеем возможность свободно трудиться, жить в мире и согласии, гордиться успехами, достигнутыми за годы независимости, в основе которых межнациональное и межконфессиональное согласие.

Конституция Республики Казахстан в полной мере запечатлевает путь, пройденный народом, особенности этого пути, интересы людей, по нему идущих, консолидацию всех граждан страны в единое политическое объединение. Уже в первых словах преамбулы «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на исконно казахской земле... » предельно точно и образно отражен наш непростой и долгий путь к независимости, единству.

В центре важных политических­ событий всегда находится Ассамблея народа Казахстана, деятельность которой способствует укреплению гражданских начал в полиэтничном и многоконфессиональном Казахстане. Ассамб­лея выступила инициатором двух судьбоносных для будущего страны референдумов.

В мае 2007 года в Конституцию Республики Казахстан внесен ряд поправок. АНК был придан конституционный статус, она получила право избирать в Мажилис Парламента девять депутатов, а в октябре 2008 года Президентом страны был подписан Закон «Об Ассамблее народа Казахстана», не имеющий аналогов в мире. АНК, став полноправным субъектом политической системы страны, имеет широкие полномочия в процессе разработки и реализации государственной национальной политики. Ее деятельность способствует укреплению государственности, защите прав и свобод, содействует формированию казахстанского патриотизма, укреп­лению общественного согласия и консолидации общества.

Основной Закон страны выдержал испытание временем и доказал свою жизнеспособность и действенность. Конституция – это наш Основной закон, и от него зависит все наше будущее, наше гражданское право. Внутриполитическая стабильность рес­публики, ее успех в проведении экономических и политических реформ позволили Казахстану стать признанным лидером не только на постсоветском пространстве.

Доказательством этому служит проведение в столице нашей Родины – городе Астане – Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». Это крупнейшая международная выставка, которая проходит под лозунгом «Энергия будущего», освещает одну из самых актуальных тем, волнующих мировое сообщество – альтернативные источники энергии. Для Казах­стана ЭКСПО-2017 стала знаковым событием: никогда раньше меж­дународная выставка подобных масштабов не проходила в странах Центрально-Азиатского региона и СНГ. Результатом проведения всемирных выставок является расширение международных, экономических, политических, культурных и научных связей и большой шаг к становлению Казахстана в качестве международной выставочной и информационно-презентационной площадки.

Высокий экономический рост и повышение благосостояния населения обеспечиваются потенциалом Конституции, который раскрывается адекватно планомерному развитию общества и растущим возможностям страны.

Почти 1/3 статей нашего Основного закона посвящены вопросам прав и свобод человека и гражданина. Вместе с тем каждый человек должен понимать, что он имеет не только широкий круг прав и свобод, но имеет и обязанности перед другими людьми, перед обществом и государством. Только тогда, когда все стремятся не только пользоваться своими правами и свободами, но и добросовестно выполнять свои моральные и правовые обязанности, можно говорить о реальности прав и свобод.

Каждому казахстанцу, любящему свой народ и думающему о его будущем, близки и понятны положения п. 2 ст. 1 Конституции об общественном согласии и политической стабильности, экономическом развитии на благо всего народа, о казахстанском патриотизме, и поэтому каждый гражданин нашей республики должен внести свой вклад в развитие и процветание нашего государства.

Незыблемость конституционных основ гарантирует устойчивость развития страны, уверенность населения в защищенности своих прав и предсказуемости грядущих изменений. Непреходящая ценность Конституции уже проверена временем. Основной закон – залог стабильности общества в сложных условиях мирового экономического кризиса. Конституция укрепила независимость страны, придала прочность государству и всему обществу.

Поздравляю казахстанцев с одним из самых значимых для нашей страны праздников – с нас­тупающим Днем Конституции Республики Казахстан! Пусть этот праздник придаст нам силы и уверенности в воплощении ­закрепленных в Конституции принципов. Пусть крепнет и развивается наша ­Родина – Республика Казахстан!