​Фундаментальная основа мирового признания

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Преодолев кризис государственности, который переживали страны постсоветского пространства в начале 90-х годов, Казахстан на всенародном референдуме 1995 года принял новую Конституцию, позволившую молодой стране обеспечить стабильное долговременное политико-правовое и социально-экономическое развитие. Конституционализм и конституционная политика государства стали ключевым гарантом его национальной безопасности.

Конституция независимого Казахстана – плод длительного процесса правового развития. Она была принята в результате конституционной реформы, суть которой заключалась в создании новой нормативной модели как основы формирования правовой и социально-экономической системы трансформирующегося общества. Базисный политико-правовой документ государства, Конституция стала и правовым фундаментом для построения в стране гражданского общества. Демократическая, она призвана обеспечивать эволюцию общества, стимулировать прогресс, способствовать развитию личности.

Основной закон страны решает главные вопросы, затрагивающие жизненные интересы людей, регулирует основные сферы жизни общества, государства, личности и в концентрированном виде закрепляет принципы конституционного строя, организации государства, правового положения человека и гражданина. В то же время Конституция – это программный документ с его стратегическими задачами перед обществом и государством, задает направления дальнейшего развития во всех сферах деятельности общества и человека.

«Идеи и принципы, заложенные в Конституции Республики Казахстан, позволили не только обеспечить устойчивое социально-экономическое и политико-правовое развитие страны, но и обосновать дальнейшую стратегию основных направлений и механизмов развития правовой системы независимого Казахстана», – так оценена роль Конституции в формировании основных тенденций правового развития в Послании Президента, Лидера нации Нурсултана Назарбаева «Стратегия «Казахстан-2050» – новый политический курс состоявшегося государства».

Наш Основной закон содержит базовые положения, которые могут быть отнесены к международным принципам, определяющим рамки свободы личности. И это отражение одной из современных тенденций правовой модернизации, поскольку принципы безопасности личности, общества, государства сегодня выступают как основа интернационализации.

На практике главные идеи, заложенные в Конституции, обеспечиваются только правовыми способами, последовательной реализацией документов стратегического государственного планирования, упрочением элементов экономической системы, укреплением социальных гарантий в обществе. Стратегия развития Казахстана и основанная на ней правовая политика позволили обеспечить системность и комплексность преобразований и в итоге – синергетический эффект независимости государства.

Внедрение международных актов в национальное законодательство, обеспечивающее модернизацию правовой системы, является не просто законодательным апробированием норм международного права. По сути, это фактическая реализация государством международных обязательств, от которой зависит не только статус государства как устойчивого международного партнера, но и степень обеспечения и защиты прав и законных интересов граждан. Решающее влияние на модернизацию правовой системы на современном этапе оказывают международно-правовые нормы и институты.

Так, согласно опубликованному рейтингу Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ГИК) за 2014–2015 годы, Казахстан по показателю «Судебная независимость» занял 86-е место, тогда как в 2012–2013 годах занимал 94-е. Для улучшения показателя «независимость судов», служащего одним из важных индикаторов институционального развития страны в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума, утвержден План мероприятий («дорожная карта») по повышению индекса независимости судебной власти в рейтинге ГИК. Осуществлено дальнейшее совершенствование судебной системы, что стало импульсом к новому этапу судебно-правовой реформы, направленному на укрепление независимости судов при отправлении правосудия.

Все предусмотренные в Конституционном законе изменения содержат ряд прогрессивных положений, направленных на расширение полномочий судебной власти и повышение правового статуса и социального обеспечения судей. Они призваны повышать качество судопроизводства, эффективность правоохранительной деятельности и укреплять конституционные гарантии прав и свобод человека.

Наряду с международными стандартами направления нормотворческой деятельности государства зачастую определяют международные институты. К ним можно отнести СНГ и Евразийский экономический союз. Их реализация требует значительной работы по правовому обеспечению деятельности, согласованию и урегулированию норм межгосударственного и национальных законодательств.

С принятием Конституции 1995 года наряду с другими изменениями в политической системе республики произошло и реформирование института конституционного контроля. Был учрежден новый автономный орган защиты Конституции – Конституционный совет Республики Казахстан, организованный с учетом основных параметров аналогичной французской модели. В процессах модернизации правовой системы Конституционный совет участвует через принятие актов, способствующих совершенствованию действующего законодательства и сохранению тех базовых принципов и начал, которые были заложены в положениях Конституции как основном правовом акте, определяющем принципиальные параметры казахстанской модели государственного устройства.

Таким образом, Конституция Казахстана являет собой целостный фундаментальный юридический документ, на основе которого сегодня осуществляется правовой прогресс государства. Полноценная реализация стратегического потенциала Конституции происходит на основе научных представлений о перспективах и новых тенденциях развития отечественного и мирового конституционализма, что позволяет эффективно решать правовые, социально-экономические, политические вопросы и обеспечивает мировое признание правовой системы Республики Казахстан.