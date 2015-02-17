Фундаментальная роль Лидера Айгуль ТУРЫСБЕКОВА

В своих выступлениях академики Бахытжан Жумагулов, Надир Надиров, Александр Трофимов, Рахман Алшанов, Мурат Бекмагамбетов и другие отмечали, что проведение досрочных выборов является требованием времени и обусловлено нарастающим мировым экономическим кризисом и острой геополитической ситуацией.

Ученые и инженеры страны прекрасно осознают фундаментальную роль Лидера нации Нурсултана Назарбаева в создании независимого Казахстана и его становлении. Именно политический курс Президента уверенно провел Казахстан через все бури и невзгоды целой череды мировых кризисов. В сегодняшние крайне непростые времена Нурсултаном Абишевичем выдвинут глубоко просчитанный и научно выверенный курс на новую экономическую политику «Нұрлы жол».

В связи с этим сознавая глубинную правильность выдвинутого Главой государства пути и выражая уверенность, что только наш Первый Президент уверенно и с честью проведет страну через предстоящие нелегкие испытания, президиум Национальной инженерной академии РК считает своим гражданским долгим единодушно поддержать инициативу проведения досрочных выборов Президента страны.

Президиум НИА обратился к многотысячному коллективу научно-инженерной общественности страны с призывом консолидировать усилия на выполнении судьбоносных задач, поставленных Главой государства, и еще теснее сплотиться вокруг Лидера нации.