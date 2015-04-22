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Фундаментальные идеи развития
Анна ВЛАДИМИРОВА
Открывая встречу, Тургун Искакович отметил, что в целом проведена хорошая работа. Распространяется агитационная продукция, проводятся встречи с избирателями. До населения доводятся основные аспекты предвыборной платформы.
Мирное сосуществование народов, толерантность, стремление к созиданию и процветанию – это те общечеловеческие ценности, которые стоят на первом месте. Их продвижение – единственный путь обеспечения мира на всей планете. Осознание важности и значимости интернационализма и традиционных семейных ценностей является залогом успеха.
– Коммунистическая Народная партия Казахстана строго придерживается принципов, выработанных на основе фундаментальных идей материалистической теории общественного развития, – отметил он.
Т. Сыздыков считает, что его участие в электоральной кампании в качестве кандидата в Президенты от КНПК позволило акцентировать внимание населения на недостатках западной культуры.
– Ценности Запада зачастую являются ложными и направлены на воспитание человека-потребителя, ориентированного на удовлетворение личных потребностей. Это порождает культ денег и формирует пагубное стремление к получению наживы и отказу от моральных принципов. Западный образ жизни и их культура изживают себя.
При этом Тургун Искакович отметил, что насаждение губительной западной культуры осуществляется через продукцию кинематографа, компьютерные игры, социальные сети Интернета, литературу и сферу общественного питания.
В частности, он отметил: «Западная культура идет к упадку, и этому в немалой степени способствует пропаганда насилия, вседозволенности и стремления к легкой наживе».
В свою очередь руководитель предвыборного штаба кандидата А. Конуров отметил:
– План агитационной работы в поддержку кандидата в целом реализован в полном объеме. Все запланированные встречи проведены в срок. При этом все мероприятия широко освещались в СМИ, в том числе на республиканских телеканалах. Нам удалось наладить качественную работу в социальных сетях Интернета, что позволило ознакомить большую часть избирателей с предвыборной платформой Тургуна Искаковича.
А. Конуров также озвучил внимание к работе республиканского предвыборного штаба со стороны международных наблюдателей.
– Наш республиканский и региональные предвыборные штабы посетили наблюдатели от Миссии ОБСЕ, которые ознакомились с результатами работы команды Т. Сыздыкова. Они присутствовали на некоторых наших мероприятиях – встречах с избирателями.
Кроме того, о своей работе доложил Южно-Казахстанский региональный предвыборный штаб кандидата в Президенты от КНПК.
Руководитель обкома партии Н. Кадыркулов отметил, что в рамках агитационной кампании кандидат от КНПК посетил ряд областей, где он провел беседы со студентами, преподавателями, работниками производственных предприятий, общественностью.
В Актау предвыборный штаб кандидата в Президенты РК Т. Сыздыкова также подвел предварительные итоги работы.

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