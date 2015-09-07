Функции и задачи АНК будут расширены

В Мажилисе Парламента РК состоялась презентация законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "Об Ассамблее народа Казахстана", передает корреспондент Kazpravda.kz
Так, в Закон об АНК предлагается внести следующие изменения и дополнения.
В законопроекте предусматривается обеспечение межнационального согласия в Республике Казахстан на основе ценностей общенациональной идеи "Мәңгілік Ел". Также в преамбулу закона наряду с порядком формирования и организации работы ассамблеи предложена уточненная формулировка, расширенная понятиями общественного согласия и национального единства.
Кроме того, в статьи Закона об АНК предложено внести поправки, включающие ряд норм, связанных с общенациональной идеей Мәңгілік ел. Например, статья 3 Закона "Цель Ассамблеи" излагается в следующей редакции: "Целью Ассамблеи является обеспечение межэтнического согласия в Республике Казахстан в процессе формирования казахстанской гражданской идентичности и конкурентоспособной нации, объединенной общенациональной патриотической идеей "Мәңгілік ел, на основе казахстанского патриотизма, гражданской и духовно-культурной общности народа Казахстана при консолидирующей роли казахского народа".
Также для дальнейшего повышения качества работы ассамблеи предлагается ввести норму, предусматривающую ежегодные отчеты АНК Главе государства, в том числе и по реализации идеи "Мәңгілік ел".
Напомним, на 22-й сессии АНК Президент Нурсултан Назарбаев обозначил особую роль Ассамблеи народа Казахстана в консолидации казахстанцев на базе идеи "Мәңгілік ел". Сам закон об АНК был принят в 2008 году 20 октября.