Функции и задачи АНК будут расширены

Политика
1288
Чингиз Майсеитов
Фото ©Kazpravda.kz
В Мажилисе Парламента РК состоялась презентация законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "Об Ассамблее народа Казахстана", передает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, в Закон об АНК предлагается внести следующие изменения и дополнения.

В законопроекте предусматривается обеспечение межнационального согласия в Республике Казахстан на основе ценностей общенациональной идеи "Мәңгілік Ел". Также в преамбулу закона наряду с порядком формирования и организации работы ассамблеи предложена уточненная формулировка, расширенная понятиями общественного согласия и национального единства.

Кроме того, в статьи Закона об АНК предложено внести поправки, включающие ряд норм, связанных с общенациональной идеей Мәңгілік ел. Например, статья 3 Закона "Цель Ассамблеи" излагается в следующей редакции: "Целью Ассамблеи является обеспечение межэтнического согласия в Республике Казахстан в процессе формирования казахстанской гражданской идентичности и конкурентоспособной нации, объединенной общенациональной патриотической идеей "Мәңгілік ел, на основе казахстанского патриотизма, гражданской и духовно-культурной общности народа Казахстана при консолидирующей роли казахского народа".

Также для дальнейшего повышения качества работы ассамблеи предлагается ввести норму, предусматривающую ежегодные отчеты АНК Главе государства, в том числе и по реализации идеи "Мәңгілік ел".

Напомним, на 22-й сессии АНК Президент Нурсултан Назарбаев обозначил особую роль Ассамблеи народа Казахстана в консолидации казахстанцев на базе идеи "Мәңгілік ел". Сам закон об АНК был принят в 2008 году 20 октября.

Популярное

Все
Социализация без барьеров
Наши юниоры пишут мировую историю
Поздравили фронтового связиста
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Для достижения общих целей
Во имя будущих поколений
Восстановление Каспия
Новая реальность для продовольственных систем
Ресурс глобальной важности
Сфера притяжения
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Внимание к избирательным процессам растет
Климатическая адаптация системы образования
Нужна унификация экологических нормативов
Увидеть выдру – большая удача
Духовные истоки и свет знания
АО «Интергаз Центральная Азия»: надежность в каждом кубометре
Спас человек лебедя
Эффект Нелли Ким: притяжение родины
Никому не говори
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
Серебро с золотым отливом
Умные очки для слабовидящих
«Байқа! Алаяқ!» – смешно о грустном
Система управления наукой будет реформирована
Впервые за 20 лет в Жамбылской области очистили объект, обеспечивающий водой 75 крестьянских хозяйств
Двусторонние отношения динамично развиваются
Здесь будет экопарк
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Искусственный интеллект ускорит открытие месторождений
Казахстанцы приняли участие в Молодежном форуме ЭКОСОС ООН
Прозрачность рынка обеспечит маркировка
Шаг за шагом к вершине
JOLTAP – эффективная модель повышения доходов населения
Территория идей и вдохновения
Конституционные реформы Казахстана стали одной из ключевых тем обсуждения с S&P, Moody’s и Fitch
Актауский бенефис сборной Казахстана
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

О новой Конституции рассказал спикер Мажилиса на заседании …
Крупный бизнес объединился с партией AMANAT
Во Вьетнаме новый премьер-министр
То Лам избран президентом Вьетнама

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]