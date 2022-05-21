Фото: primeminister.kz
Правительство
Функции водоснабжения и водообеспечения объединят в одном министерстве в Казахстане

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Водного совета, в ходе которого были рассмотрены вопросы консолидации функций водоснабжения и водообеспечения в одном государственном органе, а также водохозяйственная ситуация в бассейне реки Сырдарьи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Выступая по первому вопросу, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев отметил, что в настоящее время реализация государственной водной политики находится в компетенции разных государственных органов.

Так, функции, связанные с водообеспечением граждан и отраслей экономики, а также использованием и охраной водных ресурсов находятся в ведении трех разных министерств – экологии, геологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, индустрии и инфраструктурного развития.

В рамках исполнения поручения Главы государства предлагается консолидировать в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов основные функции, связанные с управлением водными ресурсами, водоотведением, обеспечением водой граждан и отраслей экономики, а также поддержанием водных экосистем.

Премьер-министр РК сделал ряд замечаний по предлагаемым подходам и поручил дополнительно проработать их с учетом усиления межведомственной координации (по отдельным направлениям). 

В ходе обсуждения второго вопроса повестки было отмечено, что в текущем году цикл маловодия в бассейне реки Сырдарья продолжается. При этом страны бассейна принимают согласованные действия по нивелированию возможных негативных последствий сложной водохозяйственной обстановки.

Так, удалось стабилизировать ситуацию с накоплением воды в Токтогульском водохранилище. Казахстан и Узбекистан согласовывают с Таджикистаном режим работы водохранилища «Бахри Точик» в пик вегетационного периода. 

Данные меры позволят обеспечить подачу поливной воды фермерам верхнего и среднего течения реки Сырдарья, а также Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области по каналу «Достык» на уровне прошлого года – порядка 550 млн м3 в июне-августе. 

Алихан Смаилов поручил держать эту работу на контроле и конкретизировать формат реализации обязательств Казахстана в рамках межгосударственного сотрудничества.

 

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